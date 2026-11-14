باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با افزایش توجه مردم به بازار طلا و جست‌وجوی راه‌هایی برای حفظ ارزش سرمایه، طلای آب‌شده نیز بیش از گذشته مورد توجه برخی خریداران قرار گرفته است. تصور حذف اجرت ساخت و امکان خرید و فروش آسان‌تر، از جمله عواملی است که می‌تواند افراد را به سمت این نوع طلا سوق دهد؛ با این حال، مسئولان صنفی و نظارتی معتقدند خرید طلای آب‌شده بدون دانش و آگاهی کافی، ریسک‌هایی به همراه دارد که نباید نادیده گرفته شود.

در همین زمینه، قاسم فدوی، مدیرکل اداره کل استاندارد استان تهران، با تأکید بر اینکه استاندارد طلا در زمره استاندارد‌های اجباری قرار دارد، درباره نحوه نظارت بر مصنوعات طلا اظهار کرد: استاندارد طلا در زمره استاندارد‌های اجباری قرار دارد و نظارت ما بر این حوزه به این صورت است که از سطح عرضه نمونه‌برداری و آزمون انجام می‌دهیم. در مواردی که عیار طلا پایین‌تر از حد استاندارد باشد، حتما با تولیدکننده و فروشنده برخورد می‌کنیم؛ چراکه طبق قانون، عرضه کالای مشمول استاندارد اجباری که غیراستاندارد باشد، تخلف محسوب می‌شود و هم تولیدکننده و هم فروشنده مشمول برخورد قانونی خواهند شد.

وی افزود: مردم باید هنگام خرید مصنوعات طلا دقت کنند که روی هر قطعه، کدی حک شده باشد. این کد، شناسه تولیدکننده طلاست. در استان تهران، این شناسه با حرف «T» آغاز می‌شود که نشانه اقتصادی تهران است.

این مقام مسئول اضافه کرد: بنابراین، خریداران باید وجود این کد را روی مصنوعات طلا بررسی کنند و اگر چنین کدی وجود نداشت، از خرید آن خودداری کنند؛ زیرا آن محصول تحت نظارت ما نیست و نمی‌توان از عیار آن اطمینان داشت.

هشدار به مردم درباره خرید طلای آب‌شده

فدوی تصریح کرد: موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، خرید و فروش طلای آب‌شده است. طلای آب‌شده به‌عنوان ماده اولیه در طلاسازی استفاده می‌شود و مردم نباید وارد حوزه خرید و فروش آن شوند؛ چراکه هیچ نظارتی از سوی مراجع ناظر بر این معاملات وجود ندارد. همچنین نشانه‌ها و اعدادی که روی طلای آب‌شده حک می‌شود و به‌عنوان مثال عیار آن را مشخص می‌کند، مورد تأیید ما نیست.

در همین راستا، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، نیز با اشاره به افزایش تمایل مردم به خرید طلای آب‌شده همزمان با کاهش قیمت‌ها، بر ضرورت توجه خریداران به ریسک‌های این بازار تأکید کرد.

بذرافشان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به افزایش تمایل مردم به خرید طلای آب‌شده همزمان با کاهش قیمت‌ها، تصریح کرد: توصیه ما به مردم این است که اولویت نخست خود را خرید مصنوعات طلا، پس از آن خرید سکه و در نهایت طلای آب‌شده قرار دهند.

بذرافشان توضیح داد: طی دو سال گذشته، گسترش خرید و فروش طلای آب‌شده در سطح کشور آسیب جدی به صنعت و هنر صنعت طلا و جواهر وارد کرده است. در حال حاضر واحد‌های تولیدی و همکاران این بخش با فشار اقتصادی شدیدی مواجه هستند و هزینه‌های جاری، هزینه‌های پرسنلی و اجاره واحد‌های تجاری و کارگاهی، فعالیت آنها را دشوار کرده است. حتی برخی کارگاه‌ها ناچار شده‌اند با یک‌سوم نیروی انسانی خود فعالیت کنند.

وی با اشاره به شرایط تولید مصنوعات طلا گفت: با وجود رکود بازار و افزایش قیمت طلا، تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند تنوع محصولات و اجرت‌های ساخت را افزایش دهند و در برخی محصولات نیز اجرت‌ها را کاهش دهند؛ بنابراین مردم می‌توانند با انتخاب مصنوعات طلایی که اجرت ساخت پایین‌تری دارند، خرید مناسبی انجام دهند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تأکید کرد: مصنوعات طلا دارای کد استاندارد هستند، اما در برخی موارد مراجعاتی به اتحادیه داشته‌ایم که خریداران از طریق صفحات مجازی طلای آب‌شده خریداری کرده و با مشکلات مربوط به عیار آن مواجه شده‌اند. خرید طلای آب‌شده به دلیل تخصصی بودن این حوزه، نیازمند دانش و آگاهی کافی است و ممکن است برای خریداران عادی مشکلاتی ایجاد کند.

خرید طلای آب‌شده؛ انتخابی که بدون تخصص می‌تواند پرریسک باشد

آنچه از اظهارات مسئولان استاندارد و اتحادیه طلا و جواهر تهران برمی‌آید، این است که صرف درج عدد عیار یا وجود نشانه روی طلای آب‌شده، نمی‌تواند تضمینی برای اصالت و کیفیت آن باشد. از سوی دیگر، مشکلات گزارش‌شده از سوی برخی خریداران در معاملات مجازی نشان می‌دهد که ورود به این بازار بدون شناخت کافی می‌تواند زمینه‌ساز زیان مالی شود.

در مجموع، اگرچه طلای آب‌شده به دلیل نداشتن اجرت ساخت مصنوعات ممکن است برای برخی خریداران جذاب به نظر برسد، اما هشدار مسئولان درباره نبود نظارت بر معاملات آن و ضرورت برخورداری از دانش تخصصی برای تشخیص عیار، نشان می‌دهد که خرید این نوع طلا نباید صرفاً بر مبنای قیمت پایین‌تر یا تبلیغات فضای مجازی انجام شود. انتخاب آگاهانه و توجه به توصیه‌های مراجع نظارتی و صنفی، می‌تواند از گرفتار شدن خریداران در معاملات پرریسک جلوگیری کند.