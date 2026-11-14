باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تشریح بخشی از عملکرد این صندوق در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از تشکیل ۱۷ هزار و ۲۰۰ پرونده جدید در این مدت خبر داد.

قمصریان با اشاره به روند تشکیل پرونده‌ها در صندوق اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال، ۱۷ هزار و ۲۰۰ پرونده در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تشکیل شده است که در مقایسه با ۱۵ هزار و ۵۰۷ پرونده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۰.۹۲ درصدی را نشان می‌دهد.

او در ادامه با اشاره به آمار ماهانه تشکیل پرونده‌ها تصریح کرد: در میان ماه‌های نیمه نخست سال، شهریورماه با ثبت ۳ هزار و ۵۲۷ پرونده، بیشترین تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده را به خود اختصاص داده است. همچنین در اردیبهشت‌ماه ۳ هزار و ۱۸۷ پرونده و در مردادماه ۳ هزار و ۲۳ پرونده تشکیل شده است.

مهدی قمصریان با اشاره به عملکرد صندوق در حوزه پرداخت خسارت اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموع خسارت‌های پرداختی صندوق به ۵۸ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رقم ۳۱ هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال، رشد ۸۳ درصدی را نشان می‌دهد.

او با اشاره به روند افزایشی پرداخت خسارت در نیمه نخست سال افزود: میزان خسارت‌های پرداختی صندوق از ۸۶۱ میلیارد ریال در فروردین‌ماه به ۱۷ هزار و ۷۱۱ میلیارد ریال در شهریورماه افزایش یافته است. به این ترتیب، در مجموع ۳۳ هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال خسارت طی دو ماه مرداد و شهریور پرداخت شده که معادل بیش از ۵۷ درصد کل پرداختی‌های صندوق در شش‌ماهه نخست سال است.

مدیر صندوق تأمین در تشریح عملکرد شعب استانی نیز گفت: شعبه تهران با پرداخت ۹ هزار و ۱۴۱ میلیارد ریال و سهم ۱۵.۷ درصدی از مجموع پرداختی‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن شعب فارس با ۵ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال، اصفهان با ۴ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال قرار دارند.