رؤسای جمهور آمریکا، چین و روسیه قرار است روز پنجشنبه در شهر شنژن چین دیدار و درباره آغاز مذاکرات هسته‌ای گفت‌و‌گو کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از کاخ سفید گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه در شهر شنژن چین با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نشست سه‌جانبه برگزار خواهد کرد.

این دیدار در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش و به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده است، این نشست آغازگر مذاکرات هسته‌ای خواهد بود، اما انتظار نمی‌رود توافقی در جریان آن اعلام شود.

همچنین آلینا ترین، خبرنگار سی‌ان‌ان در کاخ سفید به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان نیز ترامپ را در سفر به چین همراهی خواهد کرد.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، ولادیمیر پوتین ، شی جین پینگ
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