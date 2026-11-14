رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در بخش‌هایی از آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور شهریار ـ تهران در صبح شنبه ۲۳ آبان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور صبح شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده‌های پایانه شهید کلانتری، استاندارد و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

وی افزود: در محور شهریار ـ تهران نیز ترافیک در بیشتر مقاطع نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا در ادامه با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی گفت: محورهای هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و وازک ـ بلده همچنان مسدود هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا به رانندگان توصیه کرد ضمن مدیریت زمان سفر و انتخاب مسیرهای جایگزین در محدوده‌های پرترافیک، از عجله و تغییر مسیرهای ناگهانی خودداری کنند و با رعایت فاصله طولی مناسب، سرعت مطمئنه و توجه کامل به جلو، سفری ایمن داشته باشند. همچنین رانندگان پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کنند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: وضعیت ترافیکی ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
جاده چالوس به دلیل عملیات ایمن‌سازی ۳ روز مسدود می‌شود
تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام جنگ تحمیلی
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز یکطرفه می‌شود
جاده چالوس از ساعت ۱۴ یکطرفه شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استاندار تهران: ۹۵ درصد ظرفیت سد‌های پنج‌گانه تأمین‌کننده آب تهران در سال گذشته خالی بود
انتشار گزارش تغییر الگوی باروری مادران ایرانی از سوی ثبت احوال
تشریح دستور جلسه آتی شورای شهر تهران
آخرین اخبار
استاندار تهران: ۹۵ درصد ظرفیت سد‌های پنج‌گانه تأمین‌کننده آب تهران در سال گذشته خالی بود
انتشار گزارش تغییر الگوی باروری مادران ایرانی از سوی ثبت احوال
تشریح دستور جلسه آتی شورای شهر تهران
از ۱۳ سال به ۶ سال؛ کوتاه‌شدن دوره فرزندآوری زنان ایرانی در هشت دهه
جاده چالوس به دلیل عملیات ایمن‌سازی ۳ روز مسدود می‌شود
تحقق ۸۱ درصدی برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران در ۵۴ ماه
کاهش آلودگی هوای پایتخت از روز دوشنبه/ مدارس، یکشنبه باز است
دستگیری دختر متهم به قتل پدرش با همدستی دوست‌پسر در تهرانپارس
تنها مرجع رسمی اعلام زمان برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است
تجدید میثاق با مکتب فاطمی در پنجمین اجتماع امت فاطمی
کاهش ۵۳ درصدی خشونت‌های خیابانی/ جلوگیری از ورود ۲۸۷ تن موادمخدر به کشور
اجرای طرح زوج و فرد امروز از درب منزل/ ممنوعیت تردد کامیون‌ها و خودروهای دودزا در تهران
طرح «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی» رونمایی شد
ثبت بیش از ۳ هزار وثیقه الکترونیک در تهران و ۷ هزار مورد در کشور
سیاست‌های اشتغال بهزیستی؛ از استقلال اقتصادی مددجویان تا توسعه مشاغل دیجیتال
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور شهریار ـ تهران