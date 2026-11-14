شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم تشییع نمادین پیکر پاک و مطهر حضرت فاطمه زهرا(س) در شهرستان پردیس

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع نمادین حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان پردیس استان تهران برگزار شد. این مراسم در شام شهادت حضرت زهرا (س) از مسجد امام علی علیه السلام بعداز نماز مغرب و عشا آغاز و تشیع کنندگان از خیابان‌های شهید رئیسی خیابان نیایش و بلوار ابن سینا و خیابان نوروز به سمت مسجد الزهرا (س) تابوت نمادین را باحضور گسترده مشایعت نمودند این مراسم در مسجد الزهرا نیز با مداحی و سینه زنی و سخنرانی همراه بود.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - تهران

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مراسم تشییع نمادین حضرت فاطمه زهرا (س) در پردیس
 
مراسم تشییع نمادین حضرت فاطمه زهرا (س) در پردیس + عکس و فیلم

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برچسب ها: شهادت حضرت فاطمه (س) ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
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مراسم تشییع نمادین حضرت فاطمه زهرا (س) در پردیس + عکس و فیلم
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