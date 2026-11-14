باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد شعبانی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ار آغاز توزیع شیر رایگان و کیک غنی‌شده بین دانش‌آموزان دوره ابتدایی و پیش‌دبستانی این استان خبر داد و هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت دانش‌آموزان و تقویت عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: ۲۲۷ هزار و ۲۷۷ دانش‌آموز در سال تحصیلی جاری جامعه هدف این برنامه هستند.

وی افزود: در طول سال تحصیلی، ۳۲ نوبت شیر میان دانش‌آموزان توزیع می‌شود که به‌طور میانگین، هفته‌ای ۲ نوبت است. توزیع شیر همراه با کیک غنی‌شده انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با تأکید بر اهمیت تأمین سلامت و نشاط دانش‌آموزان اظهار کرد: تغذیه سالم در پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان نقش مهمی دارد. اجرای برنامه توزیع شیر در مدارس استان با همکاری معاونت‌های پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع و تربیت بدنی و سلامت پیگیری می‌شود.

شعبانی با اشاره به نقش شیر در حفظ سلامت استخوان‌ها گفت: مصرف شیر در دوران کودکی به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند و می‌تواند در پیشگیری از برخی مشکلات در سال‌های بعد مؤثر باشد.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت این موضوع، طرح توزیع شیر در مدارس را با هدف ترویج فرهنگ مصرف این ماده غذایی ارزشمند و ارتقای سلامت دانش‌آموزان در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز خاطرنشان کرد: شیر به‌عنوان میان‌وعده‌ای با ارزش غذایی بالا می‌تواند نقش موثری در سلامت دانش‌آموزان داشته باشد.