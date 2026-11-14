اختلال در تجهیزات کنترل ترافیک هوایی آمریکا به تأخیر ۸۵۰۱ پرواز و لغو ۷۲۱۸ پرواز در این کشور منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  خبرگزاری تاس گزارش داد شمار پرواز‌های لغوشده یا تأخیردار در آمریکا بر اثر اختلال در سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی از ۱۵ هزار مورد فراتر رفته است.

بر اساس اطلاعات وب‌سایت فلایت‌اِوِر، تاکنون ۸۵۰۱ پرواز داخلی، ورودی یا خروجی آمریکا با تأخیر مواجه شده و ۷۲۱۸ پرواز نیز لغو شده است.

پیش‌تر اداره هوانوردی فدرال آمریکا به دلیل بروز مشکل در تجهیزات کنترل ترافیک هوایی، برخاستن هواپیما‌ها از تمامی فرودگاه‌های این کشور را برای حدود چهار ساعت و نیم متوقف کرده بود.

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا بعداً اعلام کرد این اختلال ناشی از فرسودگی تجهیزات بوده و کنگره آمریکا باید ۵۰ میلیارد دلار برای جایگزینی این تجهیزات اختصاص دهد.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: پروازهای آمریکا ، لغو پروازها
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