در مدت ۵۰ روز ابتدایی اجرای طرح ثبت‌نام رایگان در سامانه سجام، حدود ۲۱۰ هزار نفر از این فرصت استفاده و در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در راستای تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به خدمات بازار سرمایه و افزایش سطح خدمت‌رسانی به سهامداران، کارمزد ثبت‌نام اولیه در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» با مصوبه هیأت‌مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، رایگان اعلام شد؛ تصمیمی که با تمدید مهلت آن تا پایان آبان، فرصت تازه‌ای را برای افرادی که تاکنون در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند، فراهم کرده است.

بر اساس پیگیری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در مدت ۵۰ روز ابتدایی اجرای طرح ثبت‌نام رایگان در سامانه سجام، حدود ۲۱۰ هزار نفر از این فرصت استفاده و در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

این آمار نشان می‌دهد رایگان شدن کارمزد ثبت‌نام اولیه توانسته است زمینه استقبال گروه قابل توجهی از افراد را برای ورود به فرآیند سجامی شدن فراهم کند؛ اقدامی که می‌تواند در ادامه مسیر، دسترسی سهامداران به خدمات الکترونیکی بازار سرمایه را تسهیل کند.

بر این اساس، افرادی که تاکنون در سامانه سجام ثبت‌نام نکرده‌اند، می‌توانند تا پایان آبان‌ماه بدون پرداخت کارمزد ثبت‌نام اولیه، اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند و پس از تکمیل مراحل مربوط، از خدمات مختلف بازار سرمایه بهره‌مند شوند.

از جمله مهم‌ترین خدمات قابل دسترس برای سهامداران سجامی می‌توان به دریافت سود‌های جاری و سنواتی، حضور الکترونیکی در مجامع شرکت‌هایی که در آنها سهام دارند، پذیره‌نویسی الکترونیکی حق‌تقدم و همچنین انجام فرآیند‌های مربوط به انتقال دارایی متوفیان به وراث اشاره کرد.

البته باید توجه داشت که بر اساس مصوبه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، صرفاً کارمزد ثبت‌نام اولیه در سامانه سجام مشمول معافیت شده و هزینه‌های مربوط به احراز هویت همچنان دریافت می‌شود.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، سامانه سجام
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