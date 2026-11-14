روابط عمومی نیروی دریایی ارتش از وقوع سانحه برای یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: بامداد امروز، یک نفت‌کش متخلف که بی توجه به هشدارهای قبلی، با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی و شناسایی در منطقه نا امن و ممنوعه شرق تنگه هرمز تردد می کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی و متوقف شد.

نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه هر نفتکش متخلفی که در منطقه ممنوعه در شرق تنگه هرمز تردد کند، با برخورد به مین های دریایی دچار آتش سوزی خواهد شد، ابراز تأسف کرد: صاحبان نفتکش ها، بدون عبرت گرفتن از سرنوشت دیگر شناورهای متخلف، با اعتماد به یاوه سرایی های رییس جمهور جنایتکار آمریکا، سرمایه خود را به جنگ مین ها فرستاده و درون آتش می اندازند.

برچسب ها: کشتی نفتکش ، نیروی دریایی ارتش ، تنگه هرمز
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