باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نقش سازمان استاندارد در ارزیابی کیفیت بنزین و تأثیر احتمالی کیفیت سوخت بر آلودگی هوای تهران اظهار کرد: اداره کل استاندارد استان تهران مانند سایر ادارات کل استانی، به دستور ستاد سازمان ملی استاندارد، نمونه‌برداری‌های فصلی از بنزین را انجام می‌دهد و نمونه‌ها برای بررسی و ارزیابی به ستاد ارسال می‌شوند.

وی افزود: از آنجا که تولید و توزیع بنزین به‌صورت ملی انجام می‌شود و محدود به استان خاصی نیست، اطلاعات مربوط به کیفیت سوخت در اختیار ستاد سازمان ملی استاندارد قرار دارد.

فدوی با بیان اینکه کیفیت بنزین تنها عامل مؤثر در آلودگی هوای تهران نیست، تصریح کرد: میزان و نوع مصرف سوخت، تردد موتورسیکلت‌های فرسوده و خودروهای فرسوده و بنزینی نیز در آلودگی هوا نقش دارند. اگر به جای تعداد زیادی خودروی بنزینی، خودروهای برقی و هیبریدی در ناوگان حمل‌ونقل استفاده می‌شد و خودروهای فرسوده نیز از چرخه تردد خارج می‌شدند، قطعاً میزان آلودگی هوا تا این اندازه نبود.