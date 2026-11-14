باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت ایران دیگر فقط در منطقه قابل مشاهده نیست؛ امروز نشانه‌های اثرگذاری جمهوری اسلامی را می‌توان در معادلات قدرت‌های بزرگ، حتی در فضای سیاسی داخلی آمریکا، نیز دید. تحولات اخیر نشان داد که ایران به بازیگری تأثیرگذار در عرصه جهانی تبدیل شده است؛ کشوری که توانسته محاسبات آمریکا را با چالش جدی روبه‌رو کند و هزینه‌های سنگینی به این کشور تحمیل کند.



شکست محاسبات آمریکا در برابر ایران، تنها به میدان نظامی محدود نمانده، بلکه بازتاب آن به فضای سیاسی و انتخاباتی این کشور نیز رسید. اما چه عواملی ایران را به چنین جایگاهی رسانده و چگونه قدرت جمهوری اسلامی توانسته است بر تصمیمات و معادلات بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان اثر بگذارد؟

برای بررسی این موضوع با جواد بخشی‌الموتی، کارشناس مسائل سیاسی، به گفت‌و‌گو پرداختیم.

ایران خار ۴۷ ساله چشم آمریکا

بخشی با اشاره به تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، گفت: ایران با تکیه بر قدرت مردمی و برخورداری از توان بازدارندگی نظامی، توانسته است اراده خود را در برابر بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان به نمایش بگذارد و معادلات سیاسی و امنیتی را تغییر دهد.

وی با اشاره به تأثیر تحولات مرتبط با ایران بر مناسبات داخلی آمریکا اظهار کرد: در سال‌های گذشته، مسائل مرتبط با ایران همواره یکی از موضوعات اثرگذار بر معادلات سیاسی و افکار عمومی آمریکا بوده است. از ماجرای گروگان‌گیری جاسوسان آمریکایی در سفارت این کشور در ایران گرفته تا تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای، همواره موضوع ایران در مناظره‌های انتخاباتی، گفتمان سیاسی داخلی آمریکا و اختلافات میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نقش داشته و حتی در تعیین برخی معادلات سیاسی این کشور اثرگذار بوده است.

این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: بااین‌حال، امروز از آن مراحل عبور کرده‌ایم و اشتباه محاسباتی آمریکا و مداخله نظامی این کشور در ایران، واقعیتی را در سطح جهانی آشکار کرده است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد ایران نه‌تنها توانایی برهم زدن معادلات امنیتی را دارد، بلکه از ظرفیت لازم برای دفاع از خود نیز برخوردار است.

وقتی کشور‌های همسایه دست به دامن ایران شدند

بخشی با اشاره به پیامد‌های جنگ علیه ایران تصریح کرد: پیش از این، توانایی‌های دفاعی ایران بیشتر در قالب اظهارات و مواضع رسمی مطرح می‌شد، اما با کشاندن جنگ به داخل ایران، این توانمندی‌ها در عرصه عمل نیز به نمایش درآمد. امروز حتی بر اساس اظهارات ترامپ، کشور‌های منطقه از آمریکا درخواست می‌کنند که حملات خود به ایران را متوقف کند.

وی ادامه داد: اگر ایران توانایی دفاع از خود را نداشت، آیا کشور‌های منطقه چنین درخواست و فشاری را به آمریکا و ترامپ وارد می‌کردند؟ کشور‌هایی که با هزینه‌های بسیار زیاد، پایگاه‌های نظامی آمریکا را در خاک خود مستقر کرده‌اند و با استفاده از دلار‌های نفتی تلاش می‌کردند رضایت و حمایت آمریکا را جلب کنند، اگر تصور می‌کردند ایران حتی با تحمل هزینه‌ای کوچک یا بزرگ قابل حذف است، آیا امروز چنین درخواستی از آمریکا مطرح می‌کردند؟

توان موشکی ایران، معادلات امنیتی آمریکا را تغییر داده است.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره توان موشکی ایران گفت: یکی از محور‌های کلیدی که ترامپ در روز‌های اخیر درباره آن صحبت می‌کند، توانایی موشکی ایران و امکان هدف قرار دادن حتی خاک آمریکاست. این موضوع نشان می‌دهد که در افکار عمومی آمریکا نیز این واقعیت مطرح شده است که ایران نه‌تنها توانایی دفاع از خود را دارد، بلکه از ظرفیت هدف قرار دادن مواضع آمریکا در مناطق نزدیک، پایگاه‌های نظامی این کشور در کشور‌های مختلف، برخی نقاط اروپایی و حتی خاک آمریکا برخوردار است.

بخشی‌الموتی با اشاره به این تحولات، سه مؤلفه اساسی را در قدرت جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده دانست و اظهار کرد: نخستین مؤلفه، قدرت مردمی است؛ چراکه هیچ کشوری بدون برخورداری از پشتوانه مردمی نمی‌تواند به جایگاه و قدرت پایدار دست پیدا کند. ایران به واسطه همین پشتوانه مردمی توانسته است قدرت نظامی بازدارنده و تهاجمی خود را ایجاد، تقویت و پرورش دهد.



وی در تشریح دومین مؤلفه قدرت ایران بیان کرد: مؤلفه دوم، برخورداری از قدرت بازدارندگی و توان تهاجمی است؛ ظرفیتی که طی سال‌های گذشته و برخلاف ادعا‌هایی که علیه ایران مطرح شده، شکل گرفته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به ادعا‌های اخیر ترامپ درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افزود: ترامپ بار‌ها ادعا کرده است که ایران در صورت برخورداری از سلاح هسته‌ای، تهدیدی جدی خواهد بود. بااین‌حال، وقتی ایران از چنان قدرت بازدارندگی و توان تهاجمی برخوردار است که به ادعای خود ترامپ می‌تواند خاک آمریکا و کشور‌های دیگر را هدف قرار دهد، اما تاکنون چنین اقدامی انجام نداده است، این مسئله چه چیزی را نشان می‌دهد؟



بخشی‌الموتی خاطرنشان کرد: این واقعیت نشان می‌دهد که ایران همواره در رویکرد خود مبنی بر تأمین امنیت منطقه و جهان صادق بوده است. نکته مهم این است که جمهوری اسلامی ایران در تمام این سال‌ها، باوجود برخورداری از توان موشکی و پهپادی، همواره تلاش کرده است مسائل و اختلافات را از مسیر مذاکره حل‌وفصل کند.



وی با اشاره به موضوع لبنان به‌عنوان یکی از محور‌های مذاکرات کنونی گفت: حتی در موضوع لبنان نیز ایران با وجود برخورداری از ظرفیت موشکی و امکان تأثیرگذاری بر معادلات و اعمال فشار بر دشمن منطقه‌ای، همچنان مسیر مذاکره را دنبال می‌کند. این مسئله نشان‌دهنده اهمیت راهکار‌های سیاسی و دیپلماتیک در رویکرد جمهوری اسلامی ایران است.

ایران توانسته اراده خود را به بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان تحمیل کند

این کارشناس مسائل سیاسی سومین مؤلفه قدرت ایران را جایگاه سیاسی و استقلال این کشور دانست و اظهار کرد: مؤلفه سوم این است که ایران امروز نه‌تنها از نظر نظامی، بلکه از لحاظ سیاسی نیز به‌عنوان کشوری مستقل، مستحکم، پایدار و توانمند شناخته می‌شود؛ کشوری که می‌تواند اراده خود و ملت خود را به بزرگ‌ترین ارتش و قدرت نظامی جهان تحمیل کند.

وی ادامه داد: این قدرت و تأثیرگذاری در تحولات سیاسی داخلی آمریکا نیز قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که نتایج انتخابات این کشور و تغییرات سیاسی حاصل از آن، به موضوعی تبدیل شده که حتی معاون رئیس‌جمهور مستقر آمریکا، تحلیلگران و شخص رئیس‌جمهور نیز درباره نقش ایران در شکست تاریخی حزب حاکم آمریکا اظهارنظر می‌کنند.

بخشی‌الموتی تأکید کرد: این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که مردم ایران و نظام سیاسی کشور در یک سال و چند ماه گذشته، به‌ویژه از ۲۳ خرداد و پس از آغاز تهاجم نظامی مستقیم علیه ایران، توانسته‌اند معادلات را به‌طور کامل دگرگون کنند؛ به‌گونه‌ای که این تغییر صرفاً در ذهن سیاستمداران و تحلیلگران، به‌ویژه در آمریکا، باقی نمانده، بلکه در عرصه عمل نیز آثار خود را نشان داده است.

پیامد‌های تهاجم به ایران، دامنه‌ای فراتر از منطقه خواهد داشت

وی با اشاره به بازتاب تحولات اخیر در افکار عمومی کشور‌های غربی گفت: آثار این تحولات تنها به آمریکا محدود نمی‌شود و امروز در کشور‌های اروپایی نیز شاهد شکل‌گیری اتفاقات و تحولات گسترده‌ای هستیم. هزینه‌هایی که جهان در نتیجه فریب‌کاری نتانیاهو و تهاجم آمریکا به ایران متحمل می‌شود، در آینده نیز پیامد‌های خود را نشان خواهد داد.

بخشی‌الموتی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت و تدابیری که ایران در این شرایط اتخاذ خواهد کرد، می‌تواند در آینده به‌عنوان یک اهرم بازدارنده دیگر، در کنار قدرت موشکی، توان پهپادی و حضور مردم در صحنه، نقش‌آفرینی کند. این مؤلفه‌ها می‌توانند همچنان بر معادلات کشور‌های منطقه و مناسبات بین‌المللی تأثیر بگذارند و روابط کشور‌ها با ایران را به سمتی سوق دهند که بیش از گذشته متأثر از اراده و منافع ملت ایران باشد.

منبع: فارس