رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت سازمان بورس گفت: همان‌طور که ورود به بازار سرمایه می‌تواند برای سرمایه‌های مردم فرصت‌آفرین و پربازده باشد، ورود بدون آگاهی و دریافت مشاوره از افراد فاقد صلاحیت نیز می‌تواند خطرات جدی برای سرمایه مردم به همراه داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدمهدی منتظری، رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد، با تشریح ضوابط فعالیت مشاوران سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، نسبت به فعالیت اشخاص فاقد مجوز در فضای مجازی، سیگنال‌فروشی و ارائه توصیه‌های بورسی به مردم هشدار داد.

منتظری با اشاره به ضوابط قانونی فعالیت در حوزه مشاوره سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در حال حاضر مجوز قانونی فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری صرفاً به اشخاص حقوقی اعطا می‌شود؛ به این معنا که شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و همچنین برخی نهاد‌های مالی از جمله شرکت‌های سبدگردان و کارگزاری‌ها می‌توانند با دریافت مجوز‌های لازم در این حوزه فعالیت کنند.

او افزود: البته این موضوع به معنای ممنوعیت کامل فعالیت اشخاص حقیقی در حوزه مشاوره سرمایه‌گذاری نیست. بر اساس ضوابطی که از سال‌های گذشته در هیأت‌مدیره سازمان بورس به تصویب رسیده و مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری، افرادی که دارای تحصیلات مرتبط با موضوعات مالی و اقتصادی هستند، می‌توانند در شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری یا سایر نهاد‌های مالی دارای مجوز مشاوره، در سمت‌هایی مانند تحلیلگر، مشاور، کارشناس، مسئول شعبه یا بازاریاب فعالیت کنند.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت سازمان بورس با ابراز نگرانی از وضعیت فعالیت مشاوران سرمایه‌گذاری بدون مجوز تصریح کرد: در حال حاضر عده‌ای در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی، اعم از پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی، بدون داشتن مجوز مشغول ارائه مشاوره، سیگنال‌فروشی، انتشار سیگنال‌های رایگان و حتی سبدگردانی هستند.

وی ادامه داد: سازمان بورس بار‌ها درباره مجرمانه بودن این فعالیت‌ها به مدیران کانال‌ها و همچنین عموم مردم هشدار داده است. این هشدار‌ها در برخی موارد به توقف فعالیت تعدادی از این کانال‌ها منجر شده و خوشبختانه همکاری‌هایی نیز از سوی برخی فعالان فضای مجازی در این زمینه صورت گرفته است.

منتظری با بیان اینکه در مواردی برخی اشخاص در برابر توقف فعالیت‌های غیرمجاز مقاومت کرده‌اند، گفت: سازمان بورس در چارچوب وظایف قانونی خود، در این موارد اقدام به طرح شکایت کیفری در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کرده است. آرای کیفری محکومیت این اشخاص نیز در سایت رسمی سازمان بورس منتشر شده و برای عموم قابل مشاهده است.

وی با تأکید بر اینکه مردم امکان بررسی تخصص و صلاحیت حرفه‌ای مدیران بسیاری از کانال‌ها و سایت‌های ارائه‌دهنده مشاوره بورسی را ندارند، اظهار کرد: این افراد با استفاده از تبلیغات، توصیه‌های مالی را به‌صورت رایگان یا در ازای دریافت وجه به اعضای خود ارائه می‌کنند؛ در حالی که بسیاری از آنها تحصیلات مرتبط با حوزه مالی و اقتصادی ندارند.

این مقام مسئول با اشاره به تجربیات خود در جلسات متعدد با فعالان فضای مجازی و با توجه به مسئولیت دبیری کمیته فضای مجازی سازمان بورس، بیان کرد: در میان برخی از این افراد، کسانی حضور دارند که در رشته‌های غیرمرتبط تحصیل کرده‌اند و حتی برخی از آنها فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند و صرفاً بر اساس تجربه اندک خود در معاملات، اقدام به ارائه سیگنال و توصیه‌های بورسی می‌کنند.

منتظری هشدار داد: همان‌طور که ورود به بازار سرمایه می‌تواند برای سرمایه‌های مردم فرصت‌آفرین و پربازده باشد، ورود بدون آگاهی و دریافت مشاوره از افراد فاقد صلاحیت نیز می‌تواند خطرات جدی برای سرمایه مردم به همراه داشته باشد.

مراجعه به شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری دارای مجوز؛ راهکار دریافت خدمات معتبر

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت سازمان بورس در ادامه با اشاره به امکان دریافت خدمات مشاوره از طریق فضای مجازی گفت: با توجه به گسترش فعالیت‌های اینترنتی در سال‌های اخیر، برخی نهاد‌های مالی دارای مجوز از سازمان بورس، خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری خود را از طریق سایت‌های رسمی ارائه می‌کنند.

وی توصیه کرد: افرادی که تمایل دارند توصیه‌های بورسی درباره خرید و فروش سهام دریافت کنند، بهتر است به سایت نهاد‌های مالی دارای مجوز مراجعه کنند.

منتظری با اشاره به اینکه برخی خدمات ارائه‌شده از سوی شرکت‌های دارای مجوز، مشابه خدماتی است که در قالب پکیج‌فروشی‌های غیرقانونی در بازار غیررسمی عرضه می‌شود، تأکید کرد: مردم می‌توانند به جای مراجعه به افراد فاقد صلاحیت و مجوز، این خدمات را از اشخاص و شرکت‌های دارای صلاحیت دریافت کنند. البته نهاد‌های مالی نیز باید برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات خود تلاش بیشتری داشته باشند تا مردم با ظرفیت‌های آنها آشنا شوند.

بازاریابان نهاد‌های مالی اجازه ارائه سیگنال بورسی ندارند

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت سازمان بورس در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، به موضوع فعالیت بازاریابان نهاد‌های مالی پرداخت و گفت: یکی از راه‌های همکاری علاقه‌مندان با نهاد‌های مالی، فعالیت در قالب قرارداد‌های بازاریابی است؛ با این حال، بازاریابان این نهاد‌ها صرفاً وظیفه تبلیغات و جذب مشتری را بر عهده دارند.

وی تأکید کرد: مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره نهاد‌های مالی باید در انعقاد قرارداد با بازاریابان دقت کنند و مراقب باشند که این افراد از حدود وظایف خود خارج نشوند.

منتظری افزود: یکی از مواردی که در کمیته فضای مجازی با آن مواجه بوده‌ایم، این است که برخی بازاریابان نهاد‌های مالی به جای انجام وظایف تبلیغاتی و جذب مشتری، شخصاً اقدام به ارائه سیگنال و توصیه درباره خرید و فروش سهام می‌کنند.

وی این اقدام را تخلف دانست و تصریح کرد: بازاریابان نهاد‌های مالی اجازه ندارند با اتکا به قرارداد بازاریابی، به مردم توصیه کنند چه سهمی بخرند یا بفروشند. سازمان بورس نیز در قبال تخلف از مقررات جاری کوتاه نخواهد آمد و این موارد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت سازمان بورس در پایان بر ضرورت نظارت دقیق مدیران نهاد‌های مالی بر عملکرد بازاریابان تأکید کرد و گفت: هم نهاد‌های مالی و مدیران آنها باید در این زمینه مراقبت لازم را داشته باشند و هم مردم برای دریافت خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، صرفاً به مسیر‌های رسمی و اشخاص و شرکت‌های دارای مجوز مراجعه کنند.

برچسب ها: بورس ایران ، سیگنال فروشی
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