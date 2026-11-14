باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، امروز (شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵) دریا تحت تأثیر وزش بادهای نسبتاً شدید شمال‌غربی تا جنوب‌غربی در ساعات بعدازظهر و شب، به‌ویژه در خلیج فارس مواج خواهد شد.

بر این اساس، بیشینه سرعت باد در خلیج فارس، در فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان، به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد رسید. این شرایط ناپایدار و مواج بودن دریا تا بعدازظهر یکشنبه، ۲۴ آبان‌ماه، در خلیج فارس تداوم خواهد داشت.

با توجه به مواج بودن دریا، توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کرده و تدابیر ایمنی لازم در بنادر غربی استان صورت پذیرد. همچنین به کشتی‌های تجاری اکیداً توصیه می‌شود از تردد به مقاصد استان‌های بوشهر و خوزستان پرهیز کنند.

از نظر وضعیت جوی، آسمان استان امروز صاف پیش‌بینی می‌شود که در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه خواهد بود. نوسانات دمایی استان نیز طی چند روز آینده بین ۱ تا ۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع :هواشناسی هرمزگان