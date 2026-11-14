باشگاه خبرنگاران جوان - بابک هدائی با تشریح عملکرد اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ استان در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه اظهار کرد: در این مدت، مجموعاً ۲ هزار و ۲۵۵ خدمت توسط کارشناسان عملیاتی اورژانس و کارشناسان دیسپچ به شهروندان ارائه شده است که از این تعداد، یک‌هزار و ۳۷۱ مورد مربوط به مأموریت‌های عملیاتی و ۸۸۴ مورد نیز مشاوره تلفنی بوده است.

وی با اشاره به تنوع مأموریت‌های ثبت‌شده در این بازه زمانی افزود: از مجموع موارد گزارش‌شده، ۲۹۵ مورد مربوط به حوادث ترومایی، ۱۲۷ مورد مربوط به بیماران قلبی، ۸۷ مورد مربوط به مشکلات تنفسی، ۲۰ مورد مربوط به موارد مغزی، ۳۶ مورد مربوط به بیماران دیابتی و ۲۵ مورد نیز مربوط به مسمومیت بوده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث استان کردستان با تأکید بر اهمیت و جایگاه خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی در نظام سلامت گفت: ارائه خدمات سریع، به‌موقع و مؤثر به بیماران و مصدومان، به‌ویژه در شرایط اورژانسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و عملکرد هماهنگ نیرو‌های عملیاتی و کارشناسان دیسپچ نقش مهمی در پاسخگویی مناسب به تماس‌های مردمی و مدیریت مأموریت‌ها دارد.

هدائی همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان اورژانس ۱۱۵ استان خاطرنشان کرد: کارشناسان عملیاتی و نیرو‌های دیسپچ با مسئولیت‌پذیری، تعهد حرفه‌ای و تلاش مستمر، در تمامی ساعات شبانه‌روز برای ارائه خدمات به شهروندان و امدادرسانی به بیماران و مصدومان تلاش می‌کنند که شایسته تقدیر و قدردانی است.

وی در پایان بر اهمیت تداوم خدمات‌رسانی مطلوب، ارتقای آمادگی نیرو‌ها و پاسخگویی سریع به نیاز‌های فوریت‌های پزشکی شهروندان تأکید کرد.

منبع:مرکز فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث استان