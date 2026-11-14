با نزدیک‌شدن موج سرما و کاهش دمای هوا، عایق‌کاری کنتور آب را به تعویق نیندازیم؛ اقدامی ساده و ضروری که از یخ‌زدگی تأسیسات، خسارت‌های احتمالی و اختلال در تأمین آب جلوگیری می‌کند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - با فرا رسیدن فصل سرما و کاهش دمای هوا، احتمال یخ‌زدگی کنتور‌های آب و آسیب‌دیدن تجهیزات آبرسانی افزایش می‌یابد؛ موضوعی که در صورت بی‌توجهی به توصیه‌های پیشگیرانه می‌تواند موجب شکستگی محفظه کنتور، خرابی تجهیزات و بروز اختلال در جریان آب شود.

در همین راستا، شهروندان با رعایت برخی نکات ساده، اما ضروری، می‌توانند از یخ‌زدگی کنتور‌های آب در روز‌های سرد سال جلوگیری کنند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه، عایق‌کاری مناسب محفظه کنتور آب است. شهروندان می‌توانند با استفاده از عایق‌های مناسب، پوشش‌های محافظ و مواد عایق حرارتی، محفظه کنتور را در برابر سرمای شدید محافظت کنند تا احتمال یخ‌زدگی تجهیزات کاهش یابد.

همچنین لازم است مشترکان در طول فصل زمستان به‌صورت مستمر وضعیت محفظه کنتور و تجهیزات مرتبط با آن را بررسی کنند تا در صورت مشاهده هرگونه آسیب یا احتمال یخ‌زدگی، اقدامات لازم را در زمان مناسب انجام دهند.

نکته مهم دیگر مربوط به نحوه برخورد با کنتور‌های یخ‌زده است. در صورتی که کنتور آب بر اثر سرمای هوا دچار یخ‌زدگی شد، شهروندان به هیچ عنوان نباید روی آن آب داغ بریزند.

تغییر ناگهانی دما و اختلاف شدید دمای آب داغ با بدنه سرد کنتور می‌تواند موجب وارد شدن شوک حرارتی، شکستگی محفظه و آسیب‌دیدن یا خرابی تجهیزات کنتور شود؛ بنابراین توصیه می‌شود شهروندان در صورت مواجهه با یخ‌زدگی کنتور، از انجام اقدامات خودسرانه و استفاده از آب داغ برای باز کردن یخ تجهیزات خودداری کنند و برای دریافت راهنمایی و پیگیری مشکل از مسیر‌های رسمی اقدام کنند.

بر این اساس، مشترکان در صورت بروز هرگونه مشکل برای کنتور آب می‌توانند با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند و موضوع را برای دریافت راهنمایی و رسیدگی به واحد‌های مربوط اطلاع دهند.

رعایت این توصیه‌ها و عایق‌کاری به‌موقع محفظه کنتور می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از خسارت‌های ناشی از یخ‌زدگی و جلوگیری از بروز مشکلات آبرسانی در فصل زمستان داشته باشد.

برچسب ها: وزارت نیرو ، صنعت آب ، کنتور آب
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از ۱۲ پروژه مهم زیرساختی صنعت آب در آینده نزدیک
گزارش جدید تاثیرات مخرب زیست‌محیطی تجاوز آمریکا علیه ایران در اجلاس اقلیمی آنتالیا
آمادگی کامل نیروگاه‌های حرارتی برای تأمین برق زمستان/ ذخایر سوخت به ۸۰ درصد رسید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
درخواست سرپرست وزارت نفت از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز
توافق ایران و ازبکستان برای تسهیل ترانزیت و احیای کریدورهای منطقه‌ای
هشدار درباره خرید طلای آب‌شده؛ همه اعداد حک‌شده قابل اعتماد نیستند
عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی به صرفه‌جویان بازمی‌گردد
نمی‌توان آلودگی هوای پایتخت را تنها به کیفیت بنزین نسبت داد +فیلم
رشد ۱۰.۹ درصدی تشکیل پرونده در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
سرانه مصرف لبنیات به ۴۰ کیلوگرم رسید/ راهکار ارتقای مصرف چیست؟
ثبت‌نام رایگان ۲۱۰ هزار سرمایه‌گذار در سامانه سجام
مشاوران بورسی بدون مجوز زیر ذره‌بین سازمان بورس
هشدار به شهروندان درباره یخ‌زدگی کنتور‌های آب در روز‌های سرد سال
آخرین اخبار
علت نوسانات قیمت مرغ در بازار چیست؟/ ظرفیت تولید ۳.۲ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد
هشدار به شهروندان درباره یخ‌زدگی کنتور‌های آب در روز‌های سرد سال
مشاوران بورسی بدون مجوز زیر ذره‌بین سازمان بورس
نمی‌توان آلودگی هوای پایتخت را تنها به کیفیت بنزین نسبت داد +فیلم
ثبت‌نام رایگان ۲۱۰ هزار سرمایه‌گذار در سامانه سجام
رشد ۱۰.۹ درصدی تشکیل پرونده در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
سرانه مصرف لبنیات به ۴۰ کیلوگرم رسید/ راهکار ارتقای مصرف چیست؟
هشدار درباره خرید طلای آب‌شده؛ همه اعداد حک‌شده قابل اعتماد نیستند
عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی به صرفه‌جویان بازمی‌گردد
توافق ایران و ازبکستان برای تسهیل ترانزیت و احیای کریدورهای منطقه‌ای
درخواست سرپرست وزارت نفت از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز
آلودگی در تهران تشدید می‌شود
ترافیک سنگین در محورهای شمالی
گزارش جدید تاثیرات مخرب زیست‌محیطی تجاوز آمریکا علیه ایران در اجلاس اقلیمی آنتالیا
انبارداری و توزیع مویرگی؛ حلقه‌های مکمل توسعه حمل‌ونقل کشور
مصوبه تمرکززدایی محدودیت‌های مشخص در حوزه توسعه و ساخت و ساز دارد 
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۲ آبان
بورس تهران در انتظار آغاز معاملات شنبه/ ورود نقدینگی در هفته کاری که گذشته
۱۰۰ درصد درآمد مالیات خانه‌های خالی به شهرداری‌ها بازمی‌گردد/ نوسازی بافت‌های فرسوده با مالیات خانه‌های خالی
فرابورس ایران در ۱۸ سالگی؛ تأمین مالی بیش از ۲.۶ هزار همت در چهار سال اخیر
تولید گاز در سخت‌ترین شرایط ادامه دارد/ حادثه سکوی گازی تلفات جانی نداشت + فیلم
پرداخت ۸.۵ همت تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ
ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را دارد
صنعت لکوموتیوسازی در انتظار حمایت مالی و سفارش پایدار/ نیاز کشور به ۵۰۰ لکوموتیو در پنج سال آینده
صرفه‌جویی برق در پاییز به تأمین گاز زمستان کمک می‌کند+فیلم