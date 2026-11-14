باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با فرا رسیدن فصل سرما و کاهش دمای هوا، احتمال یخ‌زدگی کنتور‌های آب و آسیب‌دیدن تجهیزات آبرسانی افزایش می‌یابد؛ موضوعی که در صورت بی‌توجهی به توصیه‌های پیشگیرانه می‌تواند موجب شکستگی محفظه کنتور، خرابی تجهیزات و بروز اختلال در جریان آب شود.

در همین راستا، شهروندان با رعایت برخی نکات ساده، اما ضروری، می‌توانند از یخ‌زدگی کنتور‌های آب در روز‌های سرد سال جلوگیری کنند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه، عایق‌کاری مناسب محفظه کنتور آب است. شهروندان می‌توانند با استفاده از عایق‌های مناسب، پوشش‌های محافظ و مواد عایق حرارتی، محفظه کنتور را در برابر سرمای شدید محافظت کنند تا احتمال یخ‌زدگی تجهیزات کاهش یابد.

همچنین لازم است مشترکان در طول فصل زمستان به‌صورت مستمر وضعیت محفظه کنتور و تجهیزات مرتبط با آن را بررسی کنند تا در صورت مشاهده هرگونه آسیب یا احتمال یخ‌زدگی، اقدامات لازم را در زمان مناسب انجام دهند.

نکته مهم دیگر مربوط به نحوه برخورد با کنتور‌های یخ‌زده است. در صورتی که کنتور آب بر اثر سرمای هوا دچار یخ‌زدگی شد، شهروندان به هیچ عنوان نباید روی آن آب داغ بریزند.

تغییر ناگهانی دما و اختلاف شدید دمای آب داغ با بدنه سرد کنتور می‌تواند موجب وارد شدن شوک حرارتی، شکستگی محفظه و آسیب‌دیدن یا خرابی تجهیزات کنتور شود؛ بنابراین توصیه می‌شود شهروندان در صورت مواجهه با یخ‌زدگی کنتور، از انجام اقدامات خودسرانه و استفاده از آب داغ برای باز کردن یخ تجهیزات خودداری کنند و برای دریافت راهنمایی و پیگیری مشکل از مسیر‌های رسمی اقدام کنند.

بر این اساس، مشترکان در صورت بروز هرگونه مشکل برای کنتور آب می‌توانند با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند و موضوع را برای دریافت راهنمایی و رسیدگی به واحد‌های مربوط اطلاع دهند.

رعایت این توصیه‌ها و عایق‌کاری به‌موقع محفظه کنتور می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از خسارت‌های ناشی از یخ‌زدگی و جلوگیری از بروز مشکلات آبرسانی در فصل زمستان داشته باشد.