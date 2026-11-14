رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از برداشت ۱۶ هزار تنی محصول از باغات زیتون استان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود امسال حدود ۲۵هزارتن زیتون از باغات شهرستان رودبار برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی سطح زیر کشت باغات زیتون شهرستان رودبار را حدود ۹هزار و ۸۱۰ هکتار دانست که ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تولید، فرآوری و صنایع تکمیلی دارد و اظهار کرد: براساس برآوردهای انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تولید زیتون شهرستان در سال جاری به حدود ۲۵ هزار تن برسد.

وی میزان تولید زیتون در سال گذشته را حدود ۱۸ هزار تن دانست و افزود: تولید امسال با افزایش پیش‌بینی شده ۷هزار تنی، حدود ۳۹ درصد رشد خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۵ درصد از محصول زیتون به صورت کنسروی و روغنی برداشت شده است، تصریح کرد: این میزان برداشت، بالغ بر ۱۶ هزار تن از محصول تولیدی سال جاری را شامل می شود.

محمدی ۱۳ درصد باغات زیتون کشور را در استان گیلان دانست و متذکر شد: ۲۲ هزار بهره بردار در استان به کشت ارقام داخلی شامل زرد، شنگه، ماری، فیشمی، روغنی و... و ارقام خارجی شامل آربیکن، مانزانیلا، کرونایکی و کراتیناست مشغول هستند.

به گفته وی، شهرستان رودبار دارای ۱۰ واحد کارخانه روغن کشی صنعتی با ظرفیت ۲۴ هزار تن و ۱۰۰ واحد فرآوری بسته بندی سنتی، مدرن و نیمه مدرن با ظرفیت ۱۲ هزار تن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برنامه ریزی برای توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با روغن‌کشی و بسته‌بندی خبر داد و گفت: پیگیر توسعه و تقویت واحدهای روغن‌کشی، افزایش ظرفیت فرآوری، بهبود تجهیزات و گسترش بسته‌بندی استاندارد و برندسازی محصولات زیتون هستیم.

منبع: روابط عمومی