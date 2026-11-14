در پی مشاهده پهپاد‌های مشکوک در آسمان دو پایگاه هوایی آمریکا در شرق انگلیس، آژیر‌های هشدار به صدا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  آژیر‌های هشدار شامگاه جمعه در دو پایگاه هوایی در شرق انگلیس، پس از گزارش‌هایی درباره فعالیت مشکوک پهپاد‌ها به صدا درآمد.

بر اساس گزارش روزنامه دیلی میل، ساکنان مناطق اطراف پایگاه هوایی لاکنهیث در شهرستان سافک و پایگاه فلتول در شهرستان نورفک، همسایه آن، حدود ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی صدای آژیر‌ها را شنیدند؛ صدایی که برخی آن را با هشدار‌های دوران جنگ مقایسه کردند.

به گفته ساکنان محلی، از طریق بلندگو و با صدایی دارای لهجه آمریکایی به افراد هشدار داده شد که در داخل ساختمان‌ها بمانند و به پناهگاه بروند.

نیروی هوایی آمریکا تأیید کرد که به صدا درآمدن آژیر در پایگاه لاکنهیث با شناسایی پهپاد‌های مشکوک و غیرمجاز ارتباط داشته است. بر اساس این گزارش، هیچ‌یک از نیرو‌های انسانی، هواپیما‌ها یا زیرساخت‌های این پایگاه آسیب ندیده‌اند.

همچنین سخنگوی فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا به وب‌سایت اکسیوس گفت نفوذ مشکوک پهپاد‌ها خسارتی به دنبال نداشته است.

وی در بیانیه‌ای تأکید کرد که آمریکا همچنان با طرف‌های کشور میزبان همکاری نزدیک دارد تا امنیت نظامیان آمریکایی، غیرنظامیان دو کشور، پیمانکاران و خانواده‌های آنان تأمین شود.

این حادثه چند روز پس از تخلیه دست‌کم ۱۲ فروند هواپیما از پایگاه هوایی میلدنهال در شهرستان سافک رخ داد؛ اقدامی که به ادعای گزارش دیلی میل، در پی یک تهدید امنیتی مرتبط با ایران انجام شده بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: پایگاه آمریکا ، پهپاد مشکوک
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