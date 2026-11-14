باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور و دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به افزایش هزینه‌های آموزشی، گفت: پیگیری موضوع افزایش شهریه‌ها در مدارس بین‌المللی در دستور کار قرار دارد. همچنین در برخی کشورها همچون آلمان، برنامه‌ریزی‌های مربوط به اعلام شهریه‌ها در بازه‌های زمانی مشخص از جمله بهمن‌ انجام می‌شود.

دبیرکل کمیسیون ملی آیسکو با اشاره به وضعیت مدارس در منطقه آذربایجان، بر تسهیل فرآیند ورود دانش‌آموزان به این مراکز تأکید کرد و ادامه داد: ما با هدف حمایت از دانش‌آموزانی که از تحصیل باز مانده‌اند، فرآیند ثبت‌نام در مدارس بین‌المللی غیردولتی در منطقه آذربایجان را تسریع کرده‌ایم.

سلیمی ادمه داد: دانش‌آموزانی که تمایل به آموزش به زبان انگلیسی دارند، می‌توانند برای ثبت‌نام در این مراکز اقدام کنند و ما نیز جهت تسهیل این فرایند، تمامی اقدامات لازم را به عمل خواهیم آورد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور همچنین با اشاره به وضعیت دانش‌آموزان ایرانی در آذربایجان، تصریح کرد: دانش‌آموزانی که در حال حاضر از طریق آموزش از راه دور (آنلاین و مجازی) در مدارس فعالیت می‌کنند، تحت پوشش برنامه‌های آموزشی قرار دارند تا تداوم تحصیل آن‌ها تضمین شود.