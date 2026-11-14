باشگاه خبرنگاران جوان - علی مقیمی با اعلام این موفقیت ارزشمند اظهار کرد: با بررسی و مطالعه کارکنان این معاونت در حوزه تعمیرات تخصصی، برای نخستین بار در شرکت توزیع برق استان کردستان، یک دستگاه ریکلوزر آسیب‌دیده توسط گروه لجستیک معکوس معاونت بهره‌برداری و دیسپاچینگ تعمیر و اورهال شد.

وی افزود: این اقدام ارزشمند شامل مراحل عیب‌یابی، تعمیر و اورهال، طراحی و ساخت دریچه احتراق گاز، تزریق گاز و نصب بر روی فیدر ترجان سقز بوده است که با همکاری مدیریت و همکاران برق شهرستان سقز به انجام رسید.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق کردستان تصریح کرد: این عملیات فنی و تخصصی، ضمن بازگرداندن تجهیز به چرخه بهره‌برداری، ۵ میلیارد تومان بازگشت سرمایه برای شرکت به همراه داشته است که این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی بالای کارشناسان و همکاران لجستیک معکوس استان در حوزه تعمیرات تجهیزات پیشرفته شبکه است.

مقیمی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های گروه لجستیک معکوس و همکاران برق سقز، خاطرنشان کرد: این دستاورد، گامی مهم در جهت خودکفایی فنی، کاهش هزینه‌های خرید تجهیزات جدید و صیانت از سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود و الگویی ارزشمند برای سایر شرکت‌های توزیع برق کشور خواهد بود.

منبع:شرکت توزیع برق کردستان