باشگاه خبرنگاران جوان - احسان کرم‌زاده در جلسه بررسی روند اجرای پروژه جی‌نف در لرستان، اظهار کرد: خوشبختانه روند اجرای این پروژه در بخش‌های شهری و روستایی نسبت به برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده جلوتر است و اقدامات لازم برای تسریع در اجرای آن مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل این پروژه افزود: هدف‌گذاری انجام‌شده، دستیابی به پیشرفت ۱۰۰ درصدی پروژه جی‌نف در هر دو بخش شهری و روستایی تا پایان سال جاری است که تحقق آن نیازمند همکاری و تعامل حداکثری دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر نقش شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای این طرح، خواستار همکاری مؤثر این دستگاه‌ها برای رفع موانع و تسهیل روند اجرایی پروژه شد.

کرم‌زاده با بیان اینکه اجرای کامل پروژه جی‌نف زمینه‌ساز دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و برنامه‌ریزی کارشناسی در استان خواهد بود، تصریح کرد: تکمیل این طرح علاوه بر کمک به توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، فرآیند‌های آمارگیری و برنامه‌ریزی‌های آینده را تسهیل می‌کند.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان