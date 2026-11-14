یک مقام آمریکایی اعلام کرد ترامپ در شرایط کنونی تمایلی به ازسرگیری جنگ با ایران ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا فعلاً خواهان ازسرگیری جنگ با ایران نیست و دولت او همچنان فشار‌های اقتصادی و نظامی علیه تهران را حفظ کرده است.

واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ از زمان انتخابات میان‌دوره‌ای چندین جلسه توجیهی اطلاعاتی در روز دریافت کرده است. این مقام آمریکایی گفت: «کاملاً مشخص شده است که ترامپ فعلاً نمی‌خواهد به جنگ بازگردد.»

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا با ورود درگیری به هشتمین ماه خود، رویکردی میانه را در پیش گرفته است؛ رویکردی که نه شامل آغاز جنگ جدید، نه ازسرگیری مذاکرات و نه دستیابی به صلحی پایدار می‌شود.

ترامپ پیش‌تر در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شده بود که تلاش برای دستیابی به توافق با ایران را متوقف کرده و به جی‌دی ونس، معاون خود دستور داده است بر مسائل دیگری تمرکز کند.

وی روز دوشنبه پس از دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ما صرفاً وضعیت موجود را حفظ می‌کنیم.»

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا برداشت‌ها درباره بن‌بست در وضعیت کنونی را رد کرد.

روبیو در حاشیه نشست گروه هفت در پاریس مدعی شد: «فشار ناشی از کارزار اقتصادی ما علیه ایران به اندازه‌ای مؤثر بوده که رئیس‌جمهور اساساً نیازی به انجام عملیات نظامی گسترده ندارد.»

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه جنگ علیه ایران را آغاز کردند که در پی آن تهران با حملات موشکی و پهپادی به پایگاه های آمریکا در نقاط مختلف منطقه پاسخ داد و عملاً تنگه هرمز یکی از مسیر‌های مهم انتقال انرژی در جهان بسته شد.

تفاهم‌نامه‌ای که در ماه ژوئن با هدف فراهم کردن زمینه دستیابی به توافق نهایی صلح امضا شده بود، در نهایت به دلیل اختلاف‌نظرها از جمله درباره تردد دریایی در تنگه هرمز به شکست انجامید.

منبع: خبرگزاری آناتولی