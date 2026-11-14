۶۴ تن آرد خارج از شبکه یکپارچه توزیع در شهرستان سامان کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، زهرا خدابنده - معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کشف یک محموله شامل یک‌هزار و ۶۰۰ کیسه آرد به وزن مجموع ۶۴ تن خارج از شبکه یکپارچه توزیع آرد کشور در شهرستان سامان خبر داد.

 سید عباس میراحمدی اظهار کرد:  پس از کشف محموله مذکور، موضوع صورت‌جلسه و مستندات مربوطه تهیه و برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به موضوع، محموله به ضابط قضایی تحویل داده شد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: صیانت از شبکه رسمی توزیع آرد، جلوگیری از انحراف سهمیه‌ها و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی، از اولویت‌های نظارتی سازمان جهاد کشاورزی استان به شمار می‌رود.

میراحمدی در پایان بر استمرار بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی در سطح استان تأکید کرد و گفت: نظارت بر چرخه تأمین، حمل و توزیع کالاهای اساسی با هدف پیشگیری از تخلفات، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از توزیع صحیح و عادلانه اقلام مورد نیاز مردم ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: ارد ، احتکار
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