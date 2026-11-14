رئیس دادگاه بخش کمالان از حل اختلاف ۱۸ ساله بر سر حق‌آبه کشاورزی در پنج روستای این بخش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، سیدسعید جباری شیاده گفت: اختلاف بر سر توزیع آب نسق در سال‌های گذشته، به دلیل برداشت آب در روستا‌های بالادست و نرسیدن سهم آب به روستا‌های پایین‌دست، هر سال به درگیری میان کشاورزان و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی منجر می‌شد.

وی افزود: برای حل این مشکل، جلسه‌ای در مسجد جامع محمدآباد با حضور رئیس جهاد کشاورزی، رئیس آب منطقه‌ای، شورای نسق، دهیاران و میرآب‌های منطقه برگزار و درباره نحوه تقسیم آب میان روستا‌های بالادست و پایین‌دست توافق شد.

رئیس دادگاه بخش کمالان گفت: پس از تعیین سازوکار توزیع آب، نظارت مستمر بر عملکرد توزیع‌کنندگان در محدوده محل تقسیم آب انجام شد تا حق‌آبه روستا‌های پایین‌دست به‌صورت عادلانه تأمین شود.

جباری شیاده با بیان اینکه این اختلاف حدود ۱۸ سال ادامه داشت، افزود: با این توافق، آب نسق امسال به اراضی روستای محمدآباد، رحمت‌آباد، برفتان، عباس‌آباد و پیچک‌محله نیز رسید و ۳۰۰ هکتار زمین کشاورزی این منطقه به زیر کشت رفت.

رئیس دادگاه بخش کمالان گفت: با حل اختلاف و کشمکش ۴۵۶ کشاورز این منطقه، امسال هیچ پرونده‌ای با موضوع اختلاف بر سر توزیع آب کشاورزی و نزاع در این باره، در این بخش تشکیل نشد.

منبع: دادگستری

برچسب ها: دادگستری ، حق آبه
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