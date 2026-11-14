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ماجرای آسیب زدن به ناو هواپیمابر آمریکایی با پهپاد ایرانی که خودشان آن را روح می‌نامیدند + فیلم

روایتی از عملیات شناسایی ناو هواپیمابر آمریکایی موسوم به «روح» و پهپاد ایرانی که در جریان جنگ تحمیلی آن را شناسایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «قرارگاه جنگ» از شبکه افق این عملیات بررسی شد که ناو هواپیمابر آمریکا در فاصله‌ای دور از تنگه هرمز و آب‌های سرزمینی ایران حضور داشت و خود را به دلیل قابلیت پنهان‌کاری، غیرقابل شناسایی می‌دانست؛ اما نیروهای پهپادی ایران با پایش اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی، موفق شدند پهپاد را به بالای سر این ناو برسانند و عملیات شناسایی انجام دهند.

در ادامه این عملیات، پهپاد ایرانی با اصابت جنگنده اف‌۳۵ برخاسته از ناو هدف قرار گرفت، اما پهپاد دیگری به منطقه اعزام شد. کارشناس پهپادی هوافضا تأکید کرد جزئیات چگونگی دستیابی ایران به اطلاعات پایش و سیگنالی این ناو، در آینده تشریح خواهد شد.

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