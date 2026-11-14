استاندار بصره با درخواست مسئولان فدراسیون فوتبال برای انتقال هواداران ایرانی از مرز شلمچه به ورزشگاه بصره موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی سالک رئیس کمیته مسئولیت‌های اجتماعی فدراسیون از موافقت استاندار بصره با اختصاص اتوبوس برای انتقال هواداران ایرانی از مرز شلمچه به ورزشگاه محل برگزاری مسابقات تیم ملی خبر داد.

سالک با اشاره به اهمیت تکریم و تسهیل حضور هواداران فوتبال ایران در رقابت‌های چهارجانبه بصره اظهار داشت: با توجه به اینکه تکریم هواداران و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور و حمایت آنان از تیم ملی در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد، موضوع تسهیل تردد هواداران ایرانی از مرز شلمچه به ورزشگاه پیگیری شد که خوشبختانه با اختصاص اتوبوس برای انتقال هواداران موافقت به عمل آمد.

امروز از ساعت ۱۸:۳۰ تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه بصره به مصاف فلسطین می‌رود.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، تیم ملی فوتبال ایران ، فلسطین
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