رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از شناسایی و دستگیری ۴۲ سارق و مالخر احشام و کشف ۴۹ فقره سرقت در اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت احشام در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه صادقی، رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی، گفت: طرح عملیاتی مبارزه با سارقان و مالخران احشام به مدت ۳ روز با هدف مقابله با فعالیت این افراد در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با همکاری عوامل تجسس کلانتری‌ها و پاسگاه‌های تابعه، این طرح را در سطح استان اجرا کردند که در جریان آن ۴۲ نفر سارق و مالخر شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شدند.

صادقی بیان کرد: متهمان دستگیرشده در بازجویی‌های فنی و پلیسی به ۴۹ فقره انواع سرقت در سطح استان اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: خبرگزاری پلیس