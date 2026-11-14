رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از شناسایی و دستگیری ۴۲ سارق و مالخر احشام و کشف ۴۹ فقره سرقت در اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت احشام در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه صادقی، رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی، گفت: طرح عملیاتی مبارزه با سارقان و مالخران احشام به مدت ۳ روز با هدف مقابله با فعالیت این افراد در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با همکاری عوامل تجسس کلانتری‌ها و پاسگاه‌های تابعه، این طرح را در سطح استان اجرا کردند که در جریان آن ۴۲ نفر سارق و مالخر شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شدند.

صادقی بیان کرد: متهمان دستگیرشده در بازجویی‌های فنی و پلیسی به ۴۹ فقره انواع سرقت در سطح استان اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: سارق احشام ، دستگیری سارق
خبرهای مرتبط
دستگیری ۹ متهم سرقت و قاچاق در ۲ شهرستان خراسان جنوبی
دستبند پلیس خراسان جنوبی بر دستان قاچاقچیان و سارقان
از پیدا شدن خودروی سرقتی در بیرجند تا کشف بیش از ۵۱ کیلوگرم تریاک
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واژگونی اتوبوس در جاده بیرجند به قاین ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت
آخرین اخبار
واژگونی اتوبوس در جاده بیرجند به قاین ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت
توزیع ۱۳۰۰ میلیارد تومانی مالیات در خراسان جنوبی 
محکومیت بیش از ۳ میلیاردی قاچاقچی سوخت در سربیشه
بیرجند دومین مرکز استان سرد کشور شد
کشف ۴۹ فقره سرقت احشام در خراسان جنوبی