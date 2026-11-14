سرانه مصرف سیگار و مواد دخانی در استان بالاتر از میانگین کشوری

باشگاه خبرنگاران جوان، زهرا خدابنده - دکتر صالحی‌فرد در نشست کمیته برنامه‌ریزی دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان با اشاره به اهداف کمیته در راستای ارتقای سلامت غذایی و عمومی جامعه اظهار کرد: حدود ۴۵ درصد مرگ‌ومیرها در استان به علت بیماری‌های قلبی‌عروقی رخ می‌دهد.

وی سرطان‌ها را دومین عامل مرگ‌ومیر در استان دانست و افزود: حوادث ترافیکی نیز در رتبه بعدی عوامل مرگ قرار دارند و استان در سال ۱۴۰۴ از این نظر رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به افزایش مصرف نمک در میان مردم استان تصریح کرد: میزان مصرف نمک در استان بالاتر از میانگین کشوری است و باید برای اصلاح الگوی مصرف و ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه اقدامات جدی انجام شود.

وی چاقی و اضافه‌وزن را از دیگر مشکلات سلامت در جمعیت استان عنوان کرد و گفت: سرانه مصرف سیگار و مواد دخانی در استان نیز از میانگین کشوری بیشتر است؛ بنابراین توجه جدی دستگاه‌های مسئول و مردم به این موضوع ضروری است.

دکتر صالحی‌فرد بر ضرورت مشارکت ساختارمند افراد، خانواده‌ها و جامعه در پیشگیری از بیماری‌ها و آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و خواستار همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی در استان شد.

دکتر صالحی‌فرد با اشاره به نقش تعیین‌کننده مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت اظهار کرد: بر اساس اسناد بین‌المللی، حدود ۷۵ درصد عوامل مؤثر بر سلامت، خارج از حوزه مستقیم نظام سلامت و در ارتباط با عملکرد مردم و دستگاه‌های مختلف قرار دارد؛ ازاین‌رو، ارتقای سلامت جامعه به مشارکت و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌ها نیازمند است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد همچنین با اشاره به چشم‌انداز سلامت کشور بر اساس فرمایشات رهبر شهید، دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست منطقه آسیای جنوب غربی از نظر شاخص‌های سلامت را یکی از اهداف مهم این حوزه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: حدود ۴۵ درصد مرگ‌ومیرهای استان ناشی از بیماری‌های غیرواگیر است. ازاین‌رو، توجه جدی به پیشگیری، کنترل عوامل خطر و اصلاح سبک زندگی ضرورت بیشتری دارد.

دکتر صالحی‌فرد در ادامه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه مراکز سلامت اجتماعی را از دیگر اولویت‌های مهم دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان برشمرد.

وی همچنین مدیریت اصولی پسماند، ساماندهی دفع مواد زائد جامد و توجه به موضوع جوانی جمعیت را از دیگر محورهای اولویت‌دار این دبیرخانه عنوان کرد و بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای پیگیری و تحقق اهداف تعیین‌شده تأکید کرد.