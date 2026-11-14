باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری رویترز گزارش داد یک نفتکش روز جمعه با یک کشتی تفریحی لوکس که در بندر نیواورلئان در رودخانه می‌سی‌سی‌پی پهلو گرفته بود، برخورد کرد و در پی این حادثه کشتی تفریحی واژگون و غرق شد.

هلنا مورنو، شهردار نیواورلئان در نشست خبری اعلام کرد تمامی سرنشینان کشتی حادثه‌دیده شناسایی شده‌اند و نیرو‌های بندری، آتش‌نشانان و افراد حاضر در محل برای نجات مسافران به آب افتاده وارد عمل شدند.

وی با توصیف این تبعات حادثه به‌عنوان «معجزه‌ای در می‌سی‌سی‌پی» گفت ۳۲ مسافر کشتی تفریحی «امریکن هریتیج» به بیمارستان منتقل شدند، اما هیچ‌یک دچار جراحات بحرانی نشده‌اند.

به گفته شهردار، هنگام وقوع حادثه حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ مسافر و خدمه در کشتی حضور داشتند. این کشتی متعلق به شرکت «امریکن کروز لاینز» است و در سال ۲۰۱۵ ساخته شده بود.

مورنو توضیح داد این حادثه حوالی ظهر و زمانی رخ داد که نفتکش «آتلانتیک آسفالت» کنترل خود را از دست داد و با کشتی تفریحی پهلوگرفته برخورد کرد. در پی برخورد، مسافران برای خروج از کشتی تلاش کردند، اما شناور به‌تدریج غرق شد و در نهایت واژگون شد و افراد زیادی به داخل رودخانه افتادند.

ملانی مونترول، رئیس پلیس بندری اعلام کرد حدود ۸۷ مسافر پیش از واژگونی کشتی از آن خارج شده بودند.

شهردار نیواورلئان واکنش سریع نیرو‌های محلی، ایالتی و فدرال و همچنین سرنشینان شناور‌های دیگر را عامل جلوگیری از تلفات جانی در این حادثه دانست.

گارد ساحلی آمریکا نیز اعلام کرد پس از برخورد، تردد تمامی شناور‌ها در محدوده حادثه متوقف شده است.

ملانی برنهام، فرمانده گارد ساحلی به روزنامه نیواورلئان ادووکیت گفت به نظر می‌رسد نفتکش با نوعی نقص در سامانه هدایت مواجه شده باشد، اما علت دقیق حادثه همچنان در دست بررسی است.

شرکت امریکن کروز لاینز نیز اعلام کرد برای پیگیری حادثه با گارد ساحلی و مقام‌های محلی همکاری می‌کند و تمامی مسافران و خدمه تخلیه شده‌اند.

منبع: خبرگزاری رویترز