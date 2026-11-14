اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری، در سه مأموریت جداگانه علاوه بر دو مادرباردار، به مردی ۳۸ ساله در شهرستان کوهرنگ که در پی حمله یک قلاده خرس دچار مصدومیت شده بود امدادرسانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، زهرا خدابنده -  دکتر لله‌گانی سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: در مأموریت اول به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر امدادرسانی به مادر باردار، تیم اورژانس ١١۵ پایگاه کارون چهار به محل اعزام گردید.

به دلیل شروع دردهای زایمانی، با هوشیاری و اقدام به‌موقع کارشناسان اورژانس آقایان حسین موسوی و سجاد طهماسبی، عملیات زایمان با موفقیت در آمبولانس انجام شد.

همچنین در مأموریت دیگر، مادر ٢٢ ساله به علت درد زایمان، با بالگرد هوایی اورژانس از لردگان به مرکز درمانی شهرکرد منتقل شد. حال عمومی دو مادر و نوزادها مطلوب گزارش شده است.  

همچنین مردی ۳۸ ساله در شهرستان کوهرنگ، در پی حمله یک قلاده خرس دچار مصدومیت شد. 

کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شهرستان کوهرنگ پس از حضور در محل و ارزیابی وضعیت مصدوم، اقدامات اولیه درمانی و مراقبتی لازم را انجام دادند و سپس وی را به بیمارستان امام سجاد(ع) منتقل کردند. 

با توجه به احتمال انتقال بیماری هاری در مواجهه با حیوانات وحشی، پیگیری فوری اقدامات پیشگیرانه، از جمله شست‌وشوی محل زخم و دریافت واکسن و در صورت نیاز سرم ضدهاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 شهروندان در صورت مواجهه با حیوانات وحشی، از نزدیک شدن و تحریک آن‌ها خودداری کنند و در صورت هرگونه گازگرفتگی یا خراشیدگی، بلافاصله محل آسیب را با آب و صابون به مدت ۱۵ دقیقه شست‌وشو داده و برای دریافت خدمات پیشگیری و درمان هاری به مراکز درمانی مراجعه کنند. 

 

برچسب ها: اورژانس ، امدادرسانی
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