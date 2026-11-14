باشگاه خبرنگاران جوان - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای هوا از امروز (۲۳ آبان) تا اواسط هفته روند افزایشی خواهد داشت و از شدت سرمای شبانه نیز کاسته می‌شود.

او افزود: براساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی تا اواسط هفته پایدار و آرام پیش‌بینی می‌شود.

زارعی بیان کرد: تنها پدیده جوی قابل انتظار، افزایش ابر در برخی ساعات در روز‌های یکشنبه و دوشنبه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته، سه‌قلعه با کمینه دمای ۴ درجه زیر صفر سردترین و بندان و دهسلم با دمای ۲۶ درجه سلسیوس به‌طور مشترک گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

او گفت: تغییرات دمایی در مرکز استان بین ۲ درجه زیر صفر و ۱۸ درجه بالای صفر ثبت شده است.

زارعی ادامه داد: بیرجند پس از شهرکرد، سردترین مرکز استان کشور در شبانه‌روز گذشته بوده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما