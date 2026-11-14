باشگاه خبرنگاران جوان - جاناتان پولارد، تحلیلگر سابق اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا گفت: پنج موضوع نقش برجسته‌ای در ذهن رأی‌دهندگان هنگام رفتن به پای صندوق‌های رأی داشت: هزینه‌های زندگی و وضعیت اقتصادی، ایران، قیمت بنزین، سیاست تعرفه‌ای دولت ترامپ، و فساد.

او ادامه داد: دلایل زیادی دارم که باور کنم رئیس‌جمهور ترامپ اسرائیل را قربانی خواهد کرد و تمام مسئولیت کشاندن ایالات متحده به جنگ با ایران را منحصراً بر گردن ما خواهد انداخت.

وی افزود: ۵۷ درصد از یهودیانی که در رأی‌گیری زودهنگام در ایالت میشیگان شرکت کردند، به السید رأی دادند. این نخستین آمار مستندی است که در این زمینه دیده‌ام. وقتی دادستان کل ایالت میشیگان، که خودش یک زن یهودی است، ادعا می‌کند یهودیان باید برای حفظ حزب دموکرات آماده باشند از موجودیت خودشان چشم‌پوشی کنند، این موضوع بسیار معنادار است.