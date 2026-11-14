شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حال و هوای زائران در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در میان جار و جنجال‌های زندگی دنیایی، چند روزی به خودمان استراحت می‌دهیم و به جایی سفر می‌کنیم که سرشار از نور و روشنایی و آرامش را به همراه دارد. آستان مقدس امام رضا (ع) از جمله اماکنی است که روح و جسم آدم به آرامش حقیقی می‌رسد و تمام ذهن‌ها به خالق بی همتا می‌رود. به همین منظور هر ساله بارگاه ملکوتی شاه خراسان امام رضا (ع) میزبان زائرانی است که از اقصی نقاط کشور دل‌های خود را به این آستان مقدس گره زدند و با دل‌های شکسته دست نیاز به سوی پروردگار دراز می‌کنند.

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منبع: حسین هاشمی - خراسان رضوی

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