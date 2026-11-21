باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - آرش حیدری، کارشناس سیاسی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تحولات اخیر در روابط ایران و آمریکا اظهار کرد: واشنگتن در پی دستیابی به توافق و پایان دادن به جنگ است، اما تجربه نشان داده آمریکا همواره به دنبال توافقی یک‌طرفه و تحمیل خواسته‌های خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده تا زمانی که مطالباتش به‌صورت روشن و عملی در متن توافق گنجانده نشود، وارد توافق نخواهد شد.

وی با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا افزود: پیروزی دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس می‌تواند بر تصمیمات دولت ترامپ درباره جنگ با ایران تأثیر بگذارد، اما از آنجا که آغاز به کار مجالس جدید از ژانویه خواهد بود، ترامپ تا آن زمان آزادی عمل بیشتری برای تصمیم‌گیری درباره ادامه حملات دارد.

تنگه هرمز برگ برنده ایران در معادلات انرژی جهان است

این کارشناس سیاسی با اشاره به پیامد‌های اقتصادی جنگ برای آمریکا تصریح کرد: افزایش قیمت سوخت و فشار‌های اقتصادی بر جامعه آمریکا از جمله آثار تقابل با ایران بوده است. تنگه هرمز نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی جهان، اهرم مؤثری در اختیار ایران قرار داده و محدودیت تردد در این آبراه، آمریکا را به تلاش برای یافتن مسیر‌های جایگزین وادار کرده است.

حیدری درباره احتمال تشدید تنش‌ها با تحریک رژیم صهیونیستی گفت: نتانیاهو تلاش می‌کند آمریکا را در جنگ با ایران نگه دارد و حتی ممکن است با اقدام یک‌جانبه، واشنگتن را در موقعیت دشواری قرار دهد؛ با این حال، تصمیم نهایی درباره ورود آمریکا به جنگ بر عهده رئیس‌جمهور این کشور است. ادامه حمایت مالی و نظامی واشنگتن از رژیم صهیونیستی نیز می‌تواند فشار‌های سیاسی و افکار عمومی داخلی علیه دولت ترامپ را افزایش دهد.

تا زمانی که منافع ملی ایران تأمین نشود، توافقی در کار نخواهد بود

وی با تأکید بر ضرورت تأمین منافع ملی ایران در هرگونه توافق احتمالی خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌ها، پایان محاصره و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده باید در اولویت مذاکرات قرار بگیرد. پس از تحقق این مطالبات می‌توان درباره موضوعات مورد اختلاف دیگر از جمله انرژی هسته‌ای گفت‌و‌گو کرد، اما ایران درباره خطوط قرمز خود بدون مشاهده حسن نیت عملی آمریکا تصمیمی نخواهد گرفت.

این کارشناس سیاسی با اشاره به ظرفیت‌های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تنگه هرمز، ظرفیت‌های داخلی، حمایت‌های دیپلماتیک چین و روسیه و هزینه‌های حضور نظامی آمریکا در منطقه از جمله مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند هزینه ادامه تقابل را برای واشنگتن افزایش دهند. تجربه جنگ‌های اخیر نشان داده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ارزیابی توان تاب‌آوری و قدرت پاسخگویی ایران با محاسباتی متفاوت از واقعیت میدان مواجه شده‌اند.

حیدری در پایان با بیان اینکه انتخابات آمریکا به‌تنهایی تعیین‌کننده مسیر جنگ و صلح نیست، گفت: تصمیمات ترامپ، فشار‌های سیاسی داخلی، توان اقتصادی طرفین و تحولات منطقه‌ای در این روند نقش دارند. جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و موقعیت راهبردی خود، یکی از بازیگران اصلی معادلات آینده است و پایان جنگ تنها زمانی می‌تواند به توافق منجر شود که منافع ملی ایران در آن تأمین شده باشد.