مدیر کل پزشکی قانونی مازندران از افزایش یک درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در ۶ ماه نخست امسال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: در شش ماه نخست امسال ۸۹ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشت.

او با بیان اینکه که از این موارد ۶۶ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین سن مصدومین ناشی از گاز گرفتگی سگ بین ۴۱ تا ۵۰ سال با ۷ نفر و کمترین سن ۱۳ تا ۲۰ سال با ۳ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان بیشترین آمار گاز گرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های تنکابن با ۱۵، آمل با ۱۳ و بابل با ۱۱ مورد و این در صورتی است که در شهرستان جویبار گزارش فوتی گزارش نشده است.

پارسال ۱۳۶ مصدوم ناشی از گاز گرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۸۸ نفر مرد و ما بقی زن هستند.

منبع:پزشکی قانونی مازندران