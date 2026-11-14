مدیر کل پزشکی قانونی مازندران از افزایش یک درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در ۶ ماه نخست امسال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: در شش ماه نخست امسال ۸۹ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشت.

او با بیان اینکه که از این موارد ۶۶ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین سن مصدومین ناشی از گاز گرفتگی سگ بین ۴۱ تا ۵۰ سال با ۷ نفر و کمترین سن ۱۳ تا ۲۰ سال با ۳ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان بیشترین آمار گاز گرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های تنکابن با ۱۵، آمل با ۱۳ و بابل با ۱۱ مورد و این در صورتی است که در شهرستان جویبار گزارش فوتی گزارش نشده است.

پارسال ۱۳۶ مصدوم ناشی از گاز گرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۸۸ نفر مرد و ما بقی زن هستند.

منبع:پزشکی قانونی مازندران

برچسب ها: گاز گرفتگی سگ ، پزشکی قانونی مازندران
خبرهای مرتبط
کاهش ۸ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران
کاهش ۱۷ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران 
کاهش ۶ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیر‌مجاز در آمل
آخرین اخبار
قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیر‌مجاز در آمل
جاده کندوان به منظور ایمن سازی مدت سه روز مسدود می شود
حادثه رانندگی در شهرستان بابل با ۵ مصدوم
دیدار مادر و جوان مفقودشده پس از ۱۸ سال + فیلم
دیابت بارداری؛ تهدیدی پنهان که با مدیریت صحیح قابل کنترل است
متلاشی شدن باند سارقان منازل در بابل + فیلم
دستگیری متهم به کلاهبرداری با رسید‌های جعلی در مازندران؛ اعتراف به ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری
معجزه فاطمیه پایان ۱۸ سال فراق شد + فیلم
افزایش مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در مازندران