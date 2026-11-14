باشگاه خبرنگاران جوان - آنتونی آگولا، افسر بازنشسته آمریکایی گفت: هرگز توانمندی‌های فنی، فناورانه، تاکتیکی و عملیاتی ایران را دست‌کم نگرفته‌ام و درباره آن‌ها تردیدی نداشته‌ام. هم توانایی و هم توانایی استفاده.

او ادامه داد: ایران نشان داده است که هم این توانمندی‌ها را دارد و هم کاربرد آن‌ها را درک می‌کند. و می‌داند چگونه به‌طور مؤثر از آن‌ها در برابر دشمنی استفاده کند که از نیروی هوایی بسیار قدرتمند، نیروی دریایی و توان موشکی برخوردار است. آنچه من درباره ایران می‌دانم این است که این کشور از یک ساختار دفاعی بسیار عمیق برخوردار است.