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 اعتراف نظامی آمریکایی؛ ایران از توانمندی‌های نظامی برخوردار است که دشمن را غافلگیر می‌کند! + فیلم

افسر بازنشسته آمریکایی گفت: ایران هم توانمندی فنی، تاکتیکی و عملیاتی دارد و هم می‌داند چگونه از آن‌ها در برابر دشمنی با نیروی هوایی، دریایی و موشکی قدرتمند استفاده کند؛ ساختار دفاعی ایران بسیار عمیق است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آنتونی آگولا، افسر بازنشسته آمریکایی گفت:  هرگز توانمندی‌های فنی، فناورانه، تاکتیکی و عملیاتی ایران را دست‌کم نگرفته‌ام و درباره آن‌ها تردیدی نداشته‌ام. هم توانایی و هم توانایی استفاده.

او ادامه داد: ایران نشان داده است که هم این توانمندی‌ها را دارد و هم کاربرد آن‌ها را درک می‌کند. و می‌داند چگونه به‌طور مؤثر از آن‌ها در برابر دشمنی استفاده کند که از نیروی هوایی بسیار قدرتمند، نیروی دریایی و توان موشکی برخوردار است. آنچه من درباره ایران می‌دانم این است که این کشور از یک ساختار دفاعی بسیار عمیق برخوردار است.

 

 

 

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