باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمیه امسال برای خانواده‌ای در مازندران فقط یک مناسبت تقویمی نبود؛ آخرین حلقه از زنجیره‌ای ۱۸ ساله بود که در یک ویدیو در فضای مجازی بسته شد.

یک فیلم کوتاه از سینه‌زنی در آسایشگاهی در قم کافی بود تا معمایی ۱۸ ساله سرانجام حل شود؛ معمایی که با ناپدید شدن یک دانش‌آموز در مسیر بازگشت از مدرسه آغاز شده بود و حالا با شناسایی عادل طاهری پایان می‌گیرد؛ پایانی که در آن شادی و اندوه هم‌زمان به خانه‌ای در مازندران رسیده‌اند.

۱۸ سال پیش عادل طاهری مثل هر روز کتاب‌هایش را زیر بغل گذاشت و از مدرسه راهی خانه شد، اما آن روز مسیر همیشگی‌اش به مقصد نرسید. عادل نرسید؛ نه آن روز، نه فردایش نه در ۱۸ سالی که پس از آن آمد و رفت.

از آن بعدازظهر خانه‌ای در مازندران به ایستگاهی برای انتظار تبدیل شد پدر و مادر، هر آگهی گمشده را خواندند، هر عکس را نگاه کردند، هر تماس را با امید جواب دادند.

سال‌ها گذشت و عادل نه در آگهی‌ها پیدا شد نه در پرونده‌ها؛ تا آنکه سرنخ از جایی آمد که هیچ‌کس انتظارش را نداشت.

چند روز پیش فیلمی در فضای مجازی دست‌به‌دست شد؛ تصویری از مراسم عزاداری و سینه‌زنی در یک آسایشگاه در قم. در میان عزاداران چهره‌ای بود که برای یک خانواده آشنا بود؛ آن‌قدر آشنا که باورکردنش سخت بود. عادل طاهری پس از ۱۸ سال در قاب یک دوربین موبایل پیدا شد.

شناسایی انجام شد و خانواده طاهری پس از ۱۸ سال انتظار صدای فرزندشان را در یک تماس تصویری شنیدند قرار است عادل امروز به آغوش خانواده‌اش بازگردد.

اما شادی، بی‌غم نبودآنچه این بازگشت را برای خانواده طاهری تلخ کرده، یک غیبت است پدر و مردی که ۱۸ سال هر صبح با این امید از خواب برخاست که «شاید امروز خبری برسد» ولی عمرش به دیدن این روز قد نداد. پدر در حسرت یک دیدار رفت و دل‌تنگ فرزندش ماند و حالا عادلی که برگشته، پدری را نمی‌بیند که ۱۸ سال منتظر او بود.

خانواده طاهری این بازگشت را «معجزه فاطمیه» می‌نامند؛ معجزه‌ای که درست در روز‌های عزاداری حضرت فاطمه (س) به آنها رسید و پس از ۱۸ سال انتظار را به وصال تبدیل کرد.