ثبت‌نام نامزد‌های ریاست فدراسیون وزنه‌برداری از امروز شنبه آغاز شد و تا چهارم آذرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری از امروز شنبه ۲۳ آبان آغاز شده و تا چهارم آذرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. سجاد انوشیروانی اسفندماه سال ۱۴۰۱ به عنوان رئیس فدراسیون وزنه‌برداری انتخاب شد و حالا با گذشت نزدیک به چهار سال از حضور او در رأس این فدراسیون دوره مدیریتی‌اش در ماه‌های آینده به پایان می‌رسد. بنابراین فرآیند ثبت‌نام از نامزدهای ریاست آغاز شده تا پس از طی مراحل قانونی، انتخابات فدراسیون برگزار و رئیس آینده این رشته مشخص شود.

وزنه‌برداری ایران در ماه‌های اخیر دو مسابقه مهم را پشت سر گذاشته است. ملی‌پوشان این رشته در بازی‌های آسیایی موفق شدند دو مدال طلا و دو مدال برنز کسب کنند و با عملکردی قابل قبول به کار خود پایان دهند.

اما در مسابقات جهانی شرایط متفاوت بود و وزنه‌برداری ایران نتوانست به مدال طلای مجموع دست پیدا کند. حاصل تلاش ملی‌پوشان در این رقابت‌ها یک مدال طلا، سه نقره و چهار برنز بود.

برچسب ها: وزنه برداری ، انتخابات
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