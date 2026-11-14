باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در حمایت از فراخوان جهانی همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و غزه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «امت مبعوث ایران» شامگاه شنبه ۲۳ آبان‌، اجتماعات شبانه سراسر کشور را به عرصه فریاد همبستگی و هم‌صدایی ملت ایران با مردم غزه تبدیل خواهد کرد.

در این اطلاعیه آمده است: امروز غزه با یکی از هولناک‌ترین ابعاد بحران انسانی خود مواجه است که با فرارسیدن فصل سرما و بارندگی‌های سهمگین، چهره عریان‌تری یافته است. میلیون‌ها انسان آواره در سرپناه‌های موقت و چادرهای فرسوده، در معرض سرما، سیلاب و محرومیت از ابتدایی‌ترین امکانات زیست قرار گرفته‌اند. آب‌گرفتگی ده‌ها هزار چادر آوارگان، تخریب و فروریختن سرپناه خانواده‌ها، جان‌باختن کودکان و دیگر غیرنظامیان در پی حوادث ناشی از بارندگی‌های سیل‌آسا و طوفان، کمبود شدید چادر و پوشش‌های حفاظتی، فقدان سوخت و تجهیزات گرمایشی و محدودیت دسترسی به امکانات امدادی، ابعاد تازه‌ای از رنج مردمی را آشکار ساخته است که پس از ویرانی خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی، اکنون در برابر سرمای زمستان نیز بی‌پناه مانده‌اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: در کنار این وضعیت، تخریب گسترده شبکه‌های برق و تأسیسات آب‌رسانی، اختلال در خدمات درمانی و بهداشتی، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و استمرار محدودیت در ورود اقلام بشردوستانه، زندگی روزمره میلیون‌ها فلسطینی را با دشواری‌های طاقت‌فرسا روبه‌رو کرده است. هشدارهای نهادهای امدادی و مقام‌های مسئول سازمان ملل درباره وخامت شرایط آوارگان و ضرورت تأمین فوری سرپناه، آب آشامیدنی، غذا، دارو و اقلام ضروری زمستانی، گویای عمق فاجعه‌ای است که در برابر دیدگان جامعه جهانی جریان دارد و بی‌عملی در برابر آن، مسئولیت انسانی و اخلاقی ملت‌ها و نهادهای بین‌المللی را سنگین‌تر می‌سازد.

این شورا اضافه کرد: بی‌شک حمایت و حضور مردم در صحنه‌های جهانی، صدای رسای مطالبه پایان محاصره غزه، گشایش فوری و پایدار گذرگاه‌های امدادرسانی، ورود بی‌وقفه کمک‌های غذایی و دارویی، تأمین چادر و سرپناه ایمن، تجهیزات گرمایشی و سوخت مورد نیاز آوارگان و بازسازی زیرساخت‌های حیاتی آب، برق و خدمات درمانی و همچنین فرصتی برای اعلام همبستگی با کودکان، زنان، سالمندان، بیماران و خانواده‌های داغداری خواهد بود که در میانه ویرانی و آوارگی، از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم مانده‌اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن حمایت از فراخوان جهانی همبستگی با مردم غزه، اعلام کرد: «امت مبعوث ایران» شامگاه شنبه ۲۳ آبان، اجتماعات شبانه مردمی در سراسر کشور، را به عرصه‌ای برای اعلام همبستگی و هم‌صدایی ملت ایران با مردم مظلوم فلسطین و غزه تبدیل خواهد نمود، و از آحاد ملت بصیر و آزاده ایران اسلامی، به‌ویژه جوانان، خانواده‌ها، اصناف، تشکل‌های مردمی، گروه‌های جهادی و فعالان فرهنگی و اجتماعی دعوت می‌کند با حضوری پرشور و معنادار در اجتماعات شبانه سراسری، به این حرکت جهانی بپیوندند و بار دیگر ظرفیت عظیم همبستگی، مسئولیت‌پذیری و عاملیت اجتماعی ملت ایران را در دفاع از مظلومان به نمایش بگذارند و همچنین علما، خطیبان مساجد، روحانیون خطبه‌ها، دعاها و برنامه‌های مذهبی خود را به حمایت از غزه اختصاص دهند و با بازتاب ابعاد بحران انسانی، زمینه گسترش همبستگی با حقوق مردم فلسطین را فراهم کنند.