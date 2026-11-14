بهمن شعیب گفت: تشدید درگیری با ایران، بدون دستاورد راهبردی، هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی سنگینی برای واشنگتن به همراه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - بهمن شعیب، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به گزینه‌های پیش روی دولت ترامپ در قبال ایران اظهار کرد: ادامه وضعیت موجود، توافق یا بازگشت به جنگ، هر سه گزینه برای آمریکا هزینه‌های سنگینی دارند و دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای واشنگتن به همراه نخواهند داشت؛ ترامپ در شرایطی قرار گرفته که انتخاب هر یک از این مسیر‌ها می‌تواند پیامد‌های سیاسی و اقتصادی قابل توجهی برای دولتش داشته باشد.

وی افزود: اگر آمریکا به دنبال تصمیمی با کم‎‌‌ترین هزینه و بیشترین فایده باشد، باید از گزینه‌هایی استفاده کند که مانع افزایش هزینه‌های تقابل با ایران شود؛ چراکه ادامه درگیری لزوماً به تحقق اهداف واشنگتن منجر نخواهد شد.

جنگ گسترده با ایران دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای ترامپ ندارد

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به احتمال افزایش شدت حملات آمریکا علیه ایران تصریح کرد: با توجه به شرایط سیاسی ترامپ و فشار‌های ناشی از شکست انتخاباتی، این احتمال وجود دارد که وی برای جبران ناکامی‌های خود به سمت تشدید درگیری نظامی حرکت کند. طرح گزینه‌هایی همچون هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، استفاده از بمب‌های سنگین و حتی تهدید‌های هسته‌ای نیز در همین چارچوب مطرح شده است.

شعیب با بیان اینکه چنین حمله‌ای لزوماً دستاوردی برای آمریکا نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: حتی در محافل سیاسی و فکری آمریکا نیز ادامه درگیری با ایران بی‌حاصل ارزیابی می‌شود؛ زیرا نه ایران تسلیم خواهد شد، نه مسئله تنگه هرمز به‌سادگی حل می‌شود و نه حمله نظامی می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند. افزون بر این، چنین جنگی می‌تواند اعتبار بین‌المللی آمریکا را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.

نقش اسرائیل در هرگونه سناریوی نظامی علیه ایران تعیین‌کننده است

وی در ادامه با اشاره به گزینه‌های سیاسی پیش روی ترامپ گفت: رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند به‌جای آغاز یک حمله گسترده دیگر، مسئولیت ناکامی‌های جنگ را متوجه برخی چهره‌های داخلی و نزدیکان خود کند و با کنار گذاشتن افرادی که در مدیریت جنگ نقش داشته‌اند، برای حفظ موقعیت سیاسی خود تلاش کند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل تأکید کرد: در هر یک از سناریو‌های احتمالی آمریکا علیه ایران، نمی‌توان نقش رژیم صهیونیستی را نادیده گرفت؛ چراکه این رژیم در جهت‌دهی به سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران نقش دارد و تلاش می‌کند مانع خروج آمریکا از مسیر تقابل شود.

شعیب در پایان خاطرنشان کرد: با وجود هزینه‌های سنگین جنگ برای واشنگتن، احتمال تشدید درگیری نظامی همچنان یکی از سناریو‌های قابل توجه در تحولات پیش رو است و نقش اسرائیل در این معادله را نمی‌توان نادیده گرفت.

برچسب ها: هزینه جنگ ، جنگ ایران و آمریکا
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