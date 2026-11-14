باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از دستگیری خانمی ۳۷ ساله به اتهام کلاهبرداری ۱۰ میلیاردی با استفاده از رسید‌های جعلی پرداخت وجه خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش و انجام اقدامات تخصصی، مأموران پلیس آگاهی متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

او افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، متهم با ارائه رسید‌های جعلی بانکی و القای انجام پرداخت، اقدام به خرید کالا از فروشندگان می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران ادامه داد: متهم در بازجویی‌های انجام‌شده به ۱۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده و مبلغ کلاهبرداری در این پرونده ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ خورشاد گفت: پس از انجام اقدامات پلیسی، پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. همچنین بررسی ابعاد احتمالی پرونده، شناسایی سایر موارد مرتبط و شکات احتمالی همچنان در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد.

او با هشدار به شهروندان و کسبه توصیه کرد: از تحویل کالا صرفاً بر اساس تصویر یا پیامک رسید پرداخت خودداری کرده و حتماً واریز وجه را از طریق حساب بانکی خود بررسی و تأیید کنند.

منبع:پلیس مازندران