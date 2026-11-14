رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از دستگیری خانمی ۳۷ ساله به اتهام کلاهبرداری ۱۰ میلیاردی با استفاده از رسید‌های جعلی پرداخت وجه خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از دستگیری خانمی ۳۷ ساله به اتهام کلاهبرداری ۱۰ میلیاردی با استفاده از رسید‌های جعلی پرداخت وجه خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش و انجام اقدامات تخصصی، مأموران پلیس آگاهی متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

او افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، متهم با ارائه رسید‌های جعلی بانکی و القای انجام پرداخت، اقدام به خرید کالا از فروشندگان می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران ادامه داد: متهم در بازجویی‌های انجام‌شده به ۱۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده و مبلغ کلاهبرداری در این پرونده ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ خورشاد گفت: پس از انجام اقدامات پلیسی، پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. همچنین بررسی ابعاد احتمالی پرونده، شناسایی سایر موارد مرتبط و شکات احتمالی همچنان در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد.

او با هشدار به شهروندان و کسبه توصیه کرد: از تحویل کالا صرفاً بر اساس تصویر یا پیامک رسید پرداخت خودداری کرده و حتماً واریز وجه را از طریق حساب بانکی خود بررسی و تأیید کنند.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: دستگیری کلاهبردار ، کلاهبردار میلیاردی
خبرهای مرتبط
دستگیری کلاهبردار میلیاردی در سوادکوه
دستگیری مجلوب و متهم متواری ۷۰ میلیاردی در بهشهر 
دستگیری کلاهبردار میلیاردی با عنوان پیمانکاری طرح‌های بزرگ
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیر‌مجاز در آمل
آخرین اخبار
قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیر‌مجاز در آمل
جاده کندوان به منظور ایمن سازی مدت سه روز مسدود می شود
حادثه رانندگی در شهرستان بابل با ۵ مصدوم
دیدار مادر و جوان مفقودشده پس از ۱۸ سال + فیلم
دیابت بارداری؛ تهدیدی پنهان که با مدیریت صحیح قابل کنترل است
متلاشی شدن باند سارقان منازل در بابل + فیلم
دستگیری متهم به کلاهبرداری با رسید‌های جعلی در مازندران؛ اعتراف به ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری
معجزه فاطمیه پایان ۱۸ سال فراق شد + فیلم
افزایش مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در مازندران