باشگاه خبرنگاران جوان - سعید حیدری مدیر کنترل ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هوشمند مدیریت ترافیک اظهار کرد: این شبکه با بهره‌گیری از ۱۱۲ سامانه کنترل سرعت، امکان پایش سرعت وسایل نقلیه را در طول مسیر‌های تحت پوشش فراهم کرده است.

پایش سرعت خودرو‌ها در طول مسیر، نه فقط مقابل دوربین

او با تشریح نحوه عملکرد این سامانه افزود: برخلاف دوربین‌های متداول که سرعت خودرو را در یک نقطه مشخص اندازه‌گیری می‌کنند، در سامانه کنترل سرعت متوسط، سرعت وسیله نقلیه بر اساس زمان ثبت عبور از نقاط مختلف مسیر محاسبه می‌شود.

به گفته حیدری، در این روش، زمان طی‌شده بین دو نقطه با زمان استاندارد پیمایش مسیر بر مبنای سرعت مجاز مقایسه شده و در صورت عبور از سرعت تعیین‌شده، تخلف ثبت خواهد شد.

رعایت سرعت مجاز در تمام طول مسیر ضروری است

مدیر کنترل ترافیک شهرداری شیراز با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به شیوه عملکرد این سامانه افزود: کاهش سرعت خودرو تنها هنگام نزدیک شدن به دوربین کافی نیست و رانندگان باید در تمام طول مسیر‌های تحت پوشش، سرعت مجاز را رعایت کنند؛ چراکه سرعت غیرمجاز در هر بخش از مسیر می‌تواند به ثبت تخلف منجر شود.

ایمنی شهروندان؛ هدف اصلی توسعه سامانه‌های هوشمند

حیدری در ادامه با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی این شبکه صرفاً ثبت تخلفات و اعمال قانون نیست، تصریح کرد: ایجاد بازدارندگی در برابر رانندگی با سرعت غیرمجاز، ارتقای فرهنگ ترافیکی و پیشگیری از حوادث رانندگی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

او ابراز امیدواری کرد: با همکاری رانندگان و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، زمینه کاهش حوادث و افزایش ایمنی تردد در معابر شهری شیراز بیش از پیش فراهم شود.

تحول ترافیکی در شیراز با تدبیر مدیریت شهری

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز از آغاز اجرای پروژه‌های گسترده خط‌کشی محوری، خرید تجهیزات ترافیکی و نصب گاردریل با اعتباری بالغ بر ۵۸۰۰ میلیارد ریال با هدف ارتقای ضریب ایمنی و روان‌سازی ترافیک در سطح کلان‌شهر شیراز خبر داد.

در راستای افزایش ضریب ایمنی معابر، روان‌سازی ترافیک، ارتقای خوانایی مسیر‌ها و کاهش حوادث رانندگی در سطح کلان‌شهر شیراز، پروژه‌های گسترده خط‌کشی محوری، خرید تجهیزات ترافیکی و نصب گاردریل با اعتباری بالغ بر ۵۸۰۰ میلیارد ریال در گام اول وارد مرحله اجرایی شد.

محمد فرخ‌زاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پروژه خط‌کشی محوری معابر شهر شیراز در قالب دو قرارداد مجزا و متوازن برای مناطق یازده‌گانه شهرداری شیراز تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای که یک قرارداد با مبلغ اولیه به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد ریال برای پنج منطقه شهری و قرارداد دوم نیز دقیقاً به مبلغ اولیه ۲۲۰۰ میلیارد ریال برای شش منطقه شهری منعقد شده است. این پروژه‌ها در حال حاضر مراحل نهایی اداری و آماده‌سازی را سپری می‌کنند و عملیات اجرایی خط‌کشی و رنگ‌آمیزی محوری در سطح مناطق ظرف یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

او، در ادامه افزود: در بخش ساماندهی و تأمین ادوات ایمنی، قرارداد خرید تجهیزات ترافیکی به ارزش ۱۲۶۰ میلیارد ریال در مراحل نهایی انعقاد قرار دارد که بر اساس زمان‌بندی صورت‌گرفته، طی یک ماه آینده منعقد و روند ارسال و توزیع تجهیزات در سطح شهر شیراز آغاز می‌شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز همچنین تصریح کرد: در کنار این اقدامات و با هدف مهار خطرات در نقاط حادثه‌خیز و معابر پرخطر شهری، قرارداد خرید گاردریل نیز به ارزش ۲۶۰ میلیارد ریال به مرحله انعقاد رسیده است که پس از تحویل اقلام، نسبت به نصب و ایمن‌سازی مقاطع مورد نیاز اقدام خواهد شد.

فرخ‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات شامل خرید و اجرای خط‌کشی محوری، تأمین تجهیزات ترافیکی استاندارد و نصب حفاظ‌های ایمنی، گامی اساسی در جهت کاهش تصادفات و بهبود فرهنگ تردد و عبور و مرور ایمن در معابر شهری شیراز خواهد بود.

گفتنی است، مجموعه اقدامات مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شیراز شامل اجرای خط‌کشی محوری معابر مناطق یازده‌گانه، تأمین تجهیزات ترافیکی استاندارد و نصب حفاظ‌های ایمنی با اعتباری بالغ بر ۵۸۰۰ میلیارد ریال، رویکردی اساسی برای روان‌سازی ترافیک، مهار خطرات نقاط حادثه‌خیز، کاهش تصادفات و بهبود ایمنی تردد در سطح کلان‌شهر شیراز به شمار می‌رود.

منبع: شهرداری شیراز