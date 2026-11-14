 مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی از آزادی پنج محکوم مالی در ارومیه با کمک یک نیکوکار خبر داد و گفت: یکی از آزادشدگان زنی بود که پس از پرداخت بدهی ۵۷۰ میلیون ریالی همان روز به خانواده‌اش بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مراد فتحی مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بهنام ولی‌زاده مدیرعامل شرکت به‌تخته‌سازان آذربایجان به همراه همسر خود با حضور در زندان مرکزی ارومیه زمینه آزادی پنج نفر از محکومان مالی را فراهم کرد.

فتحی افزود: این نیکوکار برای آزادی این افراد مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اهدا کرد. 

به گفته وی یکی از آزادشدگان محکوم مالی بند نسوان بود که با پرداخت ۵۷۰ میلیون ریال بدهی همان روز به آغوش خانواده بازگشت.

مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه همراهی خیران را در کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط و بازگشت آنان به خانواده‌هایشان ارزشمند دانست.

برچسب ها: آزادی محکومان جرائم مالی غیرعمد ، اداره کل زندانها
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