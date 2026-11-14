باشگاه خبرنگاران جوان، زهرا خدابنده - احمد راستینه نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی از نهایی‌شدن اختصاص ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ برای تکمیل زیرساخت‌های آبی حوزه انتخابیه خبر داد و بر ضرورت پیگیری استانی جهت ابطال احکام دادگاه سال ۱۳۴۹ با دستور رئیس قوه قضائیه تأکید کرد.



وی با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری تأمین مالی پروژه‌های عمرانی حوزه آب و فاضلاب اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اختصاص ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار از محل تسهیلات ماده ۵۶ برای تکمیل و ارتقای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرستان شهرکرد نهایی شده است.

وی در ادامه به پروژه حیاتی شبکه آبرسانی حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) (طرح انتقال آب بن به بروجن) اشاره کرد و افزود: تکمیل این شبکه آبرسانی، اجرای آنتن‌ها و ارتقای تصفیه‌خانه پروژه از اولویت‌های اساسی منطقه به شمار می‌رود که در همین راستا، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل ماده ۵۶ برای تکمیل این شبکه نهایی شده و هم‌اکنون مراحل پایانی اداری و اجرایی خود را سپری می‌کند.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع چالش‌برانگیز اراضی و احکام دادگاه سال ۱۳۴۹ اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های مستمر، دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جهت بازنگری و اصلاح این احکام اخذ شده است.

راستینه تأکید کرد: انتظار داریم در سطح استان نیز این عزم، حمیت و هماهنگی به معنای واقعی کلمه شکل بگیرد تا احکامی که خارج از صلاحیت رسیدگی دادگاه در سال ۱۳۴۹ صادر شده است، ابطال گردد تا نارضایتی گسترده مردم مرتفع شده و زمینه برای ارائه خدمات و توسعه همه‌جانبه شهر‌ها و روستا‌ها بیش از پیش فراهم شود.