باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) که به صورت ماهانه منتشر می‌شود، از مجموع تراکنش‌های ثبت‌شده در مهرماه، بیش از ۴ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تراکنش موفق بود که ۹۲.۴۹ درصد کل را تشکیل می‌دهد. همچنین ۳۸۳ میلیون و ۴۱۳ هزار تراکنش معادل ۷.۵۱ درصد از کل تراکنش‌ها ناموفق ثبت شد.

در میان تراکنش‌های ناموفق، خطای کاربری با بیش از ۳۳۸ میلیون و ۸۷۶ هزار مورد، بیشترین سهم را داشت و ۶.۶۴ درصد از کل تراکنش‌ها را شامل شد. خطای صادرکنندگی ۲۹ میلیون و ۲۱۲ هزار مورد، خطای پذیرندگی ۱۴ میلیون و ۴۱۶ هزار مورد و خطای شاپرکی ۹۰۷ هزار و ۵۳۷ مورد ثبت شد؛ سهم این خطا‌ها از کل تراکنش‌ها به‌ترتیب ۰.۵۷، ۰.۲۸ و ۰.۰۱۸ درصد بود.

مجموع ابزار‌های پذیرش فعال سیستمی در مهرماه به ۱۱ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۷۶۴ ابزار رسید که از این تعداد، بیش از ۱۱ میلیون و ۱۱۶ هزار ابزار کارتخوان فروشگاهی بود. شمار ابزار‌های تراکنش‌دار نیز ۹ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۷۴۰ ابزار شامل ۹ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۶۵۹ کارتخوان، ۱۴۴ هزار و ۷۰۰ ابزار اینترنتی، ۲۳۱ ابزار موبایلی و ۱۵۰ ابزار USSD گزارش شد

کارتخوان‌های فروشگاهی در مهرماه ۹۱.۰۱ درصد از تعداد تراکنش‌ها و ۷۴.۸۵ درصد از مبلغ آنها را به خود اختصاص دادند. سهم ابزار‌های اینترنتی از تعداد و مبلغ تراکنش‌ها به‌ترتیب ۵.۸۹ و ۲۳.۹۶ درصد بود. ابزار‌های موبایلی ۱.۵۹ درصد از تعداد و ۱.۱۱ درصد از مبلغ تراکنش‌ها را تشکیل دادند و سهم USSD نیز از نظر تعداد و مبلغ به‌ترتیب ۱.۵۱ و ۰.۰۸ درصد ثبت شد.

در ترکیب خدمات شبکه پرداخت، خرید ۹۱.۴۹ درصد از تعداد تراکنش‌ها را شامل شد و سهم مانده‌گیری و پرداخت قبض و خرید شارژ به‌ترتیب ۴.۴۹ و ۴.۰۲ درصد بود. از نظر مبلغ نیز سهم خرید ۹۸.۹۷ درصد گزارش شد.

در میان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، به‌پرداخت ملت با سهم ۲۲.۲۹ درصدی از تعداد و ۲۵.۹۸ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها در جایگاه نخست قرار گرفت. پرداخت الکترونیک سامان دومین شرکت بازار بود.

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در مهرماه به ۱۷۱ میلیون و ۱۱ هزار و ۶۸۷ کارت رسید. از این تعداد، ۱۶۳ میلیون و ۴۰ هزار و ۲۷۰ کارت برداشت، ۶ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۹۶۴ کارت هدیه و بن‌کارت و یک میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۵۳ کارت اعتباری بود.

گزارش شاپرک همچنین نسبت دهکی مبالغ تراکنش‌ها را ۵۹۷.۱۹ اعلام کرد. میانگین مبلغ تراکنش در دهک دهم ۷۹ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۷۲۸ ریال و در دهک اول ۱۳۲ هزار و ۹۶۷ ریال بود. این شاخص به دهک‌بندی مبالغ تراکنش‌های شبکه پرداخت مربوط است و نباید با دهک درآمدی خانوار‌ها یکسان تلقی شود.