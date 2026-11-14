معاون سوادآموزی فارس بر ضرورت سرمایه‌گذاری در آموزش بانوان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پایداری خانواده تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم کامیاب در نشست مشترک با مسئولان اداره‌کل بهزیستی استان، بر ضرورت شناسایی، جذب و آموزش ۳۲۲ بانوی سرپرست خانوار بی‌سواد و کم‌سواد با هدف ارتقای سطح سواد، مهارت‌آموزی، اشتغال‌زایی و توانمندسازی اجتماعی آنان تأکید کرد.

او با اشاره به اهمیت توسعه عدالت آموزشی و توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۳۲۲ نفر از بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان، نیازمند بهره‌مندی از برنامه‌های سوادآموزی هستند که شناسایی دقیق و فراهم‌سازی زمینه حضور آنان در دوره‌های آموزشی باید در اسرع وقت پیگیری شود.

 معاون سوادآموزی آموزش‌وپرورش فارس با تأکید بر اینکه سوادآموزی یکی از مؤثرترین ابزار‌های توانمندسازی اجتماعی است، افزود: آموزش بانوان سرپرست خانوار، علاوه بر ارتقای سطح دانش و آگاهی فردی، زمینه‌ساز افزایش اعتمادبه‌نفس، استقلال فردی، بهبود کیفیت زندگی و توانمندی بیشتر آنان در مدیریت امور خانواده خواهد بود. کامیاب تصریح کرد: برخورداری از مهارت‌های پایه خواندن، نوشتن و حساب کردن، آگاهی از حقوق اجتماعی، توانایی استفاده از خدمات عمومی و دسترسی به اطلاعات ضروری، از جمله دستاورد‌های آموزش این گروه از جامعه است.

او خاطرنشان کرد: بی‌سوادی می‌تواند زمینه‌ساز تداوم محرومیت‌های آموزشی و اقتصادی در خانواده و انتقال آن به نسل‌های بعدی شود؛ ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری در آموزش این بانوان، اقدامی مؤثر در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت و پایداری خانواده به شمار می‌رود.

معاون سوادآموزی آموزش‌وپرورش فارس با بیان اینکه آموزش بانوان سرپرست خانوار نباید صرفاً به یادگیری مهارت‌های پایه خواندن و نوشتن محدود شود، گفت: این آموزش‌ها باید با نیاز‌های واقعی زندگی و ظرفیت‌های اقتصادی آنان پیوند بخورد. بر این اساس، بهره‌گیری از ظرفیت مراکز یادگیری محلی، آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای و ایجاد ارتباط با فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی می‌تواند مسیر توانمندسازی اقتصادی این بانوان را هموار و زمینه دستیابی آنان به درآمد پایدار و استقلال اقتصادی را فراهم کند.

کامیاب در پایان بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان معاونت سوادآموزی و اداره‌کل بهزیستی استان فارس در زمینه شناسایی و معرفی دقیق بانوان بی‌سواد و کم‌سواد، اطلاع‌رسانی هدفمند، جلب مشارکت خانواده‌ها، تسهیل شرایط حضور در کلاس‌های سوادآموزی و پیگیری مستمر وضعیت آموزشی آنان تأکید کرد.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: سواد آموزی ، آسیب‌های اجتماعی ، آموزش و پرورش فارس
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