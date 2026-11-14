رستمی‌نژاد گفت: مساحت پهنه آبی دریاچه نسبت به اوایل آبان‌ماه بیش از ۲۰ کیلومتر مربع افزایش یافته و به میزان یک هزار و ۹۹۵ کیلومتر مربع رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رستمی‌نژاد با تاکید بر نقش لایروبی رودخانه‌ها و حفاظت از حق آبه دریاچه ارومیه در بهبودی وضعیت آن، اظهار کرد: اقدامات در این حوزه سبب شده تا با آغاز بارش‌ها شاهد افزایش تراز دریاچه ارومیه باشیم.

وی ادامه داد: تراز دریاچه ارومیه نیز به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۶۰ سانتی‌متر رسیده که نسبت به ۲۰ روز پیش ۲ سانتی متر و نسبت به سال گذشته یک متر رو ۱۶ سانتی‌متر افزایش یافته است.

رستمی نژاد همچنین با اشاره به برخی اقدامات برای نجات دریاچه ارومیه، گفت: اصلاح الگوی کشت، تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین، آزاد سازی به موقع آب، حفاظت از آب آزادسازی شده و تقویت مشارکت عمومی و همدلی برای احیای دریاچه از مهم‌ترین اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

برچسب ها: دریاچه ارومیه ، پهنه آبی
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