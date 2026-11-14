باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان با تأکید بر ضرورت خیزش علمی و عبور از انفعال تاریخی، تقویت علوم پایه و انسانی را از ارکان اصلی پیشرفت کشور و تحقق تمدن نوین اسلامی دانستند. ایشان بر این نکته تأکید کردند که رشد علمی باید از طریق تمرکز بر علوم پایه، خلاقیت، نوآوری و پیوند میان دانشگاه و صنعت صورت گیرد تا ایران به مرجعیتی علمی در سطح جهانی تبدیل شود.

در همین راستا علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری،گفت: صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب ناظر به یک رویکرد و راهبرد کلی است که ما باید در زمینه تقویت علوم پایه و انسانی به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا مسیر پیشرفت کشور با قدرت استمرار یابد.



رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان این که تقویت این حوزه‌ها از سیاست‌های اساسی و اصیل سازمان پژوهش بوده و با قدرت ادامه خواهد داشت؛ افزود: آموزش علوم پایه باید به دنبال استحکام تفکر علمی، تقویت قدرت تحلیل، پرسشگری و توانایی حل مسئله در دانش‌آموزان باشد، اما غلبه نگاه آزمون‌محور می‌تواند این مسیر را تغییر دهد و دانش‌آموز را به سمت یادگیری مطالب و تمرین‌هایی هدایت کند که بیش از هر چیز برای پاسخ‌گویی به سؤالات کنکور کاربرد دارند.

لطیفی ادامه داد: دانش‌آموزان نباید فقط خواننده تعاریف و فرمول‌ها باشند، بلکه باید فرصت مشاهده، تجزیه و تحلیل مفاهیم علمی را نیز داشته باشند. در همین راستا محتوای کتاب‌های درسی باید زمینه‌ای فراهم کند تا دانش‌آموز بتواند پدیده‌های علمی را درک و ارتباط آن‌ها را با مسائل زندگی واقعی کشف کند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه آموزش علوم نباید به انتقال محفوظات محدود شود، تصریح کرد: یادگیری زمانی اثربخش خواهد بود که دانش‌آموز در فرایند آموزش نقش فعال داشته باشد و بتواند با طرح پرسش و انجام فعالیت‌های علمی به درک عمیق‌تری از مفاهیم برسد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین درباره وضعیت تولیدات آموزشی گفت: فرآیند چاپ کتاب‌های درسی سال ۱۴۰۶ نیز آغاز شده است. تقریباً از سه هفته تا یک ماه پیش، فرآیند چاپسپاری شروع شده است.