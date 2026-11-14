باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - حاجی‌مشهدی، مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان، در نشست هماهنگی طرح نشاندار کردن مالیات برای پروژه‌های شهرستان گرگان با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه، فعالان اقتصادی و اصناف در اطلاع‌رسانی و تبیین این طرح اظهار کرد: طرح نشاندار کردن مالیات برای سومین سال متوالی در استان گلستان در حال اجراست و در سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۱۰ میلیارد تومان برای تأمین مالی از این محل پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از مجموع پروژه‌های تعریف‌شده در استان، سه طرح مربوط به شهرستان گرگان است که برای آنها حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان با اشاره به تأمین کامل اعتبار ۱۴ طرح از مجموع ۳۷ پروژه استان تصریح کرد: در مرحله فعلی باید تمرکز بیشتری بر معرفی و تبیین پروژه‌هایی باشد که هنوز اعتبار مورد نیاز آنها به‌طور کامل تأمین نشده است تا با مشارکت بیشتر مؤدیان مالیاتی، منابع لازم برای تکمیل این طرح‌ها فراهم شود.

حاجی‌مشهدی با تشریح آخرین وضعیت مشارکت مؤدیان مالیاتی در استان گفت: از حدود ۳۵۱ هزار مؤدی مالیاتی استان، نزدیک به ۶۵ هزار نفر مشمول مالیات هستند. حدود ۲۷ هزار نفر از این مؤدیان فرم مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ را ارسال کرده‌اند که از این تعداد، تا پایان شب گذشته حدود پنج هزار و ۳۲۶ نفر با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود در پروژه‌های تعیین‌شده مشارکت داشته‌اند.

وی با بیان اینکه در طرح نشاندار کردن مالیات، مؤدیان واجد شرایط می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را در میان پروژه‌های معرفی‌شده انتخاب کنند، تأکید کرد: ظرفیت اصناف و اتحادیه‌های صنفی برای اطلاع‌رسانی و ترغیب مؤدیان به مشارکت باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

تأمین بیش از ۱۴۰ درصد اعتبار مورد نیاز بیمارستان طالقانی گرگان

مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان در ادامه به تشریح وضعیت پروژه‌های شهرستان گرگان پرداخت و گفت: بیمارستان طالقانی گرگان که برای آن بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود، با مشارکت ۵۸۵ مؤدی مالیاتی در روز‌های ابتدایی اجرای طرح، بیش از ۱۴۰ درصد اعتبار مورد نیاز خود را تأمین کرد. در این پروژه، علاوه بر مشارکت مؤدیان داخل استان، تعدادی از مؤدیان خارج از گلستان نیز مشارکت داشتند.

وی افزود: پروژه خانه‌های بهداشت روستایی کریم‌آباد، کلاجان و شمشک سفلی نیز با اعتبار مورد نیاز چهار میلیارد تومان، با مشارکت ۶۷ مؤدی مالیاتی، بیش از ۱۳۴ درصد اعتبار پیش‌بینی‌شده را جذب کرده است.

حاجی‌مشهدی درباره سایر پروژه‌ها نیز توضیح داد: برای حفر یک حلقه چاه آب شرب با اعتبار مورد نیاز ۱۰ میلیارد تومان، ۲۰۶ مؤدی مشارکت کرده‌اند و بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار، معادل ۱۰۳ درصد نیاز پروژه، تأمین شده است.

به گفته وی، پروژه زمین چمن ۱۱ نفره با اعتبار سه میلیارد تومان نیز با مشارکت ۵۸ مؤدی، تقریباً به‌طور کامل تأمین اعتبار شده است.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های دیگر شهرستان گرگان خاطرنشان کرد: پروژه مسکن محرومان با اعتبار مورد نیاز هفت میلیارد تومان، تاکنون با مشارکت ۹۳ مؤدی حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، معادل ۵۰ درصد اعتبار خود را جذب کرده است. همچنین تکمیل سالن ورزشی میر‌مَحله با اعتبار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، با مشارکت ۱۸ مؤدی داخل استان، حدود ۸۳۰ میلیون تومان، معادل ۳۳ درصد اعتبار مورد نیاز را تأمین کرده است.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان ادامه داد: ساختمان آموزشی و کارگاهی پسران گرگان با اعتبار مورد نیاز ۴۸ میلیارد تومان و مشارکت ۳۷۷ مؤدی، حدود ۳۳ درصد تأمین اعتبار شده است. پروژه چمن مصنوعی بالش‌آباد و شمس‌آباد نیز با اعتبار ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، تاکنون حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، معادل ۲۳ درصد اعتبار خود را جذب کرده است.

حاجی‌مشهدی همچنین به پروژه احداث و تجهیز مجتمع آزمایشگاهی تحقیقات کشاورزی هسته‌ای اشاره کرد و گفت: برای تکمیل این مجتمع، ۲۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی شده که تاکنون با مشارکت ۳۵ مؤدی، حدود هفت درصد آن تأمین شده است.

وی افزود: پروژه احداث و تجهیز سرویس مرکزی دانشگاه گلستان با اعتبار مورد نیاز ۶۲ میلیارد تومان نیز تاکنون با مشارکت ۲۷ مؤدی، حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، معادل دو درصد اعتبار خود را جذب کرده است.

۲۵۲ میلیارد تومان پروژه در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات برای گرگان تعریف شده است

فرماندار گرگان با اشاره به ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و عام‌المنفعه شهرستان گفت: در سال ۱۴۰۵، حدود ۲۵۲ میلیارد تومان پروژه در قالب این طرح برای گرگان تعریف شده که فرصتی مهم برای تأمین منابع و رفع بخشی از نیاز‌های زیرساختی شهرستان است.

علی نصیبی هم با اشاره به محدودیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اظهار کرد: اعتبارات شهرستان گرگان از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ میلیارد تومان است، اما با توجه به شرایط تخصیص اعتبارات، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است حدود ۵۰ درصد این رقم محقق شود.

وی افزود: سال گذشته میزان تخصیص اعتبارات حدود ۵۳ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط موجود، میزان تخصیص در سال جاری از ۴۰ درصد فراتر نرود. بر این اساس، حتی در صورت تحقق ۵۰ درصد اعتبارات، سهم شهرستان گرگان از این محل حدود ۳۶۰ میلیارد تومان خواهد بود که بخشی از آن نیز در قالب اسناد خزانه و سایر روش‌های دارای تنزیل پرداخت می‌شود.

فرماندار گرگان با تأکید بر اهمیت ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات تصریح کرد: در مقابل این محدودیت‌ها، برای شهرستان گرگان به‌تنهایی حدود ۲۵۲ میلیارد تومان پروژه در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات تعریف شده است؛ پروژه‌هایی که عمدتاً ماهیت عام‌المنفعه دارند و حوزه‌هایی همچون ورزش، فرهنگ، بهداشت و دانشگاه را شامل می‌شوند.

نصیبی با بیان اینکه استفاده از این ظرفیت می‌تواند به تکمیل ۱۵ پروژه در شهرستان کمک کند، از اصناف، اتحادیه‌ها، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست برای معرفی و تأمین اعتبار این پروژه‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.

ضرورت ورود جدی دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات

وی با انتقاد از غیبت برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات مرتبط با طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: مسئولیت اولیه پیگیری و تأمین اعتبار پروژه‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی مرتبط است و انتظار می‌رود مدیران کل، معاونان و رؤسای ادارات شهرستانی با احساس مسئولیت بیشتری پای کار بیایند.

فرماندار گرگان افزود: متأسفانه در برخی جلسات، با وجود دعوت و پیگیری‌های انجام‌شده، نه مدیرکل دستگاه مربوطه و نه معاون یا رئیس اداره شهرستان حضور پیدا می‌کنند؛ در حالی که میزان پیگیری دستگاه‌ها در این زمینه می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد آنها و ایجاد رقابت مثبت در جذب اعتبارات مورد توجه قرار گیرد.

نصیبی با اشاره به تجربه موفق دانشگاه علوم پزشکی استان در پیگیری و برگزاری جلسات مرتبط با این طرح تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در فرصت باقی‌مانده، خودشان برای تکمیل اعتبار پروژه‌های مرتبط با حوزه مسئولیتشان اقدام کنند و پیگیری مستمر داشته باشند.

تأکید بر اولویت تأمین اعتبار پروژه‌های گرگان

فرماندار گرگان با اشاره به برخی کمبود‌های زیرساختی شهرستان در حوزه‌های ورزشی، آموزشی و دانشگاهی اظهار کرد: گرگان با وجود مرکز استان بودن و جمعیتی حدود ۵۷۰ هزار نفر، همچنان در برخی زمینه‌ها با کمبود‌هایی مواجه است. در حوزه زیرساخت‌های ورزشی، سرانه آموزشی و امکانات دانشگاهی نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری هستیم.

وی خطاب به رؤسای اتحادیه‌ها و فعالان صنفی گفت: مالیات پرداختی مؤدیان در نهایت وارد خزانه می‌شود، اما در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات این فرصت فراهم شده است که محل هزینه‌کرد بخشی از این منابع به انتخاب مؤدیان، برای تکمیل پروژه‌های مشخص تعیین شود؛ بنابراین می‌توانیم با مشارکت و همدلی، بخشی از مشکلات شهر و شهرستان خود را برطرف کنیم.

نصیبی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی از سوی اتحادیه‌ها و اصناف افزود: گاهی اعضای یک صنف، توصیه و اطلاع‌رسانی رئیس اتحادیه خود را بیشتر از مسئولان اداری می‌پذیرند. از این رو انتظار می‌رود رؤسای اتحادیه‌ها با اطلاع‌رسانی در میان اعضا، برگزاری جلسات و رایزنی‌های لازم، زمینه مشارکت بیشتر مؤدیان را فراهم کنند.

وی ادامه داد: اولویت نخست ما باید تکمیل اعتبار پروژه‌های شهرستان گرگان باشد و پس از آن برای تأمین اعتبار پروژه‌های سایر شهرستان‌های استان نیز تلاش کنیم تا منابع مالی حاصل از این ظرفیت در استان گلستان باقی بماند و صرف توسعه زیرساخت‌های آن شود.

هفت روز فرصت برای تکمیل اعتبار پروژه‌ها

فرماندار گرگان با اشاره به اینکه در زمان برگزاری این نشست، تنها هفت روز تا پایان مهلت مشارکت در طرح باقی مانده بود، گفت: تا پایان آبان‌ماه فرصت داریم از این ظرفیت استفاده کنیم و لازم است در این روز‌های پایانی، علاوه بر تلاش مجموعه امور مالیاتی و اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.