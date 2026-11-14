رئیس اداره تعزیرات حکومتی سربیشه از محکومیت قاچاقچی سوخت به پرداخت بیش از ۳ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامی رئیس اداره تعزیرات حکومتی سربیشه گفت: پرونده خرید و حمل ۶۰۰ لیتر نفت‌گاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان سربیشه رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام قاچاق را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت، به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت محکوم کرد.

غلامی بیان کرد: با توجه به ارزش خودرو حامل سوخت قاچاق، مبلغ یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال نیز به جریمه اضافه شد و در مجموع متخلف به پرداخت ۳ میلیارد و ۳۰۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سربیشه تصریح کرد: مأموران نیروی انتظامی هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری، این محموله سوخت قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.