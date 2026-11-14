رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: شرایط پایداری دمای هوا بین ۷ تا ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به پایداری نسبی دمای هوا از هفته گذشته گفت: اين شرایط طی حدود هفت تا ۱۰ روز ادامه دارد وسامانه بارشی مؤثری در کشور فعال نخواهد بود و دما نیز به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند.

تاجبخش درباره وضعیت بارش‌های کشور نسبت به میانگین بلندمدت نیز گفت: بر اساس اطلاعات تا دو روز گذشته، میزان بارش‌های کشور حدود سه میلی‌متر کمتر از حد نرمال بوده است، اما با توجه به بارش‌های اخیر انتظار می‌رود میزان بارندگی‌ها برای مدتی به بالاتر از حد نرمال برسد.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، به دلیل پیش‌بینی دوره‌ای حدود هفت تا ۱۰ روزه بدون بارش مؤثر، ممکن است دوباره میزان بارش‌ها به محدوده نرمال نزدیک شود؛ بنابراین وضعیت نرمال یا فراتر از نرمال بودن بارش‌ها به میزان بارندگی‌های ثبت‌شده در روزهای آینده بستگی دارد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در پایان درباره چشم‌انداز بارش‌ها در ادامه فصل پاییز گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در هفته‌های پایانی پاییز نیز همچنان در برخی بازه‌های زمانی سامانه‌های بارشی در کشور فعال خواهند بود، اما شدت بارش‌ها به‌اندازه سامانه فعال در آبان‌ماه نخواهد بود.