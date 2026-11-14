رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: شرایط پایداری دمای هوا بین ۷ تا ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به پایداری نسبی دمای هوا از هفته گذشته گفت: اين شرایط طی حدود هفت تا ۱۰ روز ادامه دارد وسامانه بارشی مؤثری در کشور فعال نخواهد بود و دما نیز به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند.

تاجبخش درباره وضعیت بارش‌های کشور نسبت به میانگین بلندمدت نیز گفت: بر اساس اطلاعات تا دو روز گذشته، میزان بارش‌های کشور حدود سه میلی‌متر کمتر از حد نرمال بوده است، اما با توجه به بارش‌های اخیر انتظار می‌رود میزان بارندگی‌ها برای مدتی به بالاتر از حد نرمال برسد.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، به دلیل پیش‌بینی دوره‌ای حدود هفت تا ۱۰ روزه بدون بارش مؤثر، ممکن است دوباره میزان بارش‌ها به محدوده نرمال نزدیک شود؛ بنابراین وضعیت نرمال یا فراتر از نرمال بودن بارش‌ها به میزان بارندگی‌های ثبت‌شده در روزهای آینده بستگی دارد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در پایان درباره چشم‌انداز بارش‌ها در ادامه فصل پاییز گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در هفته‌های پایانی پاییز نیز همچنان در برخی بازه‌های زمانی سامانه‌های بارشی در کشور فعال خواهند بود، اما شدت بارش‌ها به‌اندازه سامانه فعال در آبان‌ماه نخواهد بود.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
کاهش دما در شمال شرق کشور ادامه دارد
بارش کشور ۵۷ درصد بالاتر از نرمال در سایه ال‌نینو؛ تداوم کم‌بارشی در حوضه‌های شرقی
تهران از جمعه درگیر آلودگی هوا می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
صدور مجوز صلاحیت پروازی برای ۸ موتور هواپیماهای MD / بازگشت تدریجی MDها به چرخه پرواز
سوءمدیریت و ساختار‌های معیوب؛ دو عامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی
افزایش ۳۰ درصدی صید کیلکا ماهیان/تداوم صید تا پایان اسفند
سهم صاحبان مشاغل از کل مالیات وصولی کشور کمتر از ۶ درصد است
آخرین اخبار
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
صدور مجوز صلاحیت پروازی برای ۸ موتور هواپیماهای MD / بازگشت تدریجی MDها به چرخه پرواز
سوءمدیریت و ساختار‌های معیوب؛ دو عامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی
سهم صاحبان مشاغل از کل مالیات وصولی کشور کمتر از ۶ درصد است
افزایش ۳۰ درصدی صید کیلکا ماهیان/تداوم صید تا پایان اسفند
فرآیند صادرات آبزیان تسهیل می شود
بازسازی پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده ۳ شیفته دنبال می‌شود
قاچاق سوخت پیش از ورود به نیروگاه اتفاق می‌افتد ‌
چرا بورس در نخستین روز هفته قرمزپوش شد؟
۲۴ آبان‌ماه، مهلت تسویه و ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان پایان می‌یابد
تداوم آلودگی هوا در تهران و ورود سامانه بارشی به شمال کشور از روز دوشنبه
هشدار ممنوعیت تردد در محور کندوان (حدفاصل هریجان - تونل سیاه بیشه)
دولت بخشی از مطالبات خود را وصول کرد
ثبت سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار همتی در بخش مسکن
چهل و سومین عرضه و تقاضا اعتباری گواهی اسقاط در سامانه نوسازی ناوگان اعلام شد
عملیات کشاورزی در باغات و مزارع با احتیاط صورت بگیرد
آینده‌نگری در تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های استاندارد
تسهیل در صدور مجوزهای تولید برق خانگی باید در دستور کار قرار گیرد
تأمین مالی ۳۹۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن
ابزار‌های نوین با رشد ۱۰ برابری، بیش از ۴۰۰ همت زنجیره تولید را تامین مالی کردند
گسترش همکاری معدنی بین ایران و سنت‌پترزبورگ
آیا پرداخت مالیات می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود؟
تولید ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی اتاق تهران در خورگوس / تقویت کریدور‌ها برای توسعه مراودات بین المللی
کاهش ۷۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای سه بسته حمایتی برای بازگشت بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ به چرخه فعالیت
مصرف روزانه گاز خانگی و تجاری به ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسید+ فیلم
تسویه زنجیره‌ای با اوراق گام و برات الکترونیک به بخش دارو و درمان رسید
اختصاص ۳۶ هزار میلیارد تومان به زیر ساخت‌های مسکن
نرخ بهره بین بانکی به ۳۳.۷۹ درصد رسید